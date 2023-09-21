Президент Украины Владимир Зеленский встретился с финансовыми лидерами США, включая Кена Гриффина и Билла Акмана, чтобы обсудить с ними использование средств частного сектора, сообщает Bloomberg.

Наверно, даже студенту понятно, что средства частного сектора не дают просто так, из гуманитарных или политических соображений. Это деньги, которые надо возвращать сторицей.

На фоне заявления спикера нижней палаты Конгресса, что без отчета о потраченных средствах ничего выделять Украине он больше не хочет, такая встреча может знаменовать очень неприятную вещь - Зеленский намерен взять на себя обязательства, которые навряд ли сможет выполнить, если не начнет распродавать Украину.

Экономики Украины как таковой уже не существует. При этом Киев наращивает военный бюджет, который на будущий год составит уже 40 миллиардов долларов. Ясно, что это деньги, полученные целевым образом - на войну. А где же профит? А профит будет по итогам встреч с крупным бизнесом.

А.Б.