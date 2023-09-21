Германские танки больше не интересуют Украину

Германия попала в неловкую ситуацию из-за передачи Украине неисправных танков Leopard 1, это уже второй раз, когда Украина публично воротит нос от поставок немецкого вооружения.

Киев на прошлой неделе отказался принимать десять германских танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Предполагаемые, но не указанные недостатки отправленной техники вызовут серьезные вопросы в Берлине, который и так неохотно согласился на поставку танков Киеву.

Это то, о чем я говорил еще перед начвалом поставок немецких танков в зону военных действий - их боевые качества могут оказаться неудовлетворительными. Причин несколько, и все ключевые.

Я оказался прав, танки дерьмо.

А.Б.