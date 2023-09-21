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Московский листок

Wildberries теряет репутацию

Опубликовано 21.09.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Wildberries теряет репутацию

Маркетплейс Wildberries, похоже, решил окончательно отодвинуть собственную репутацию в дальний угол, сообщает профсоюз "Новый труд".

Несмотря на то что число претензий к площадке достигло пика как в публичной, так и судебной плоскости, структура Тамары Бакальчук, кажется, предпочитает искать виноватых за пределами собственного офиса или объяснять недовольство поставщиков их желанием славы, вместо того, чтобы присматриваться к тому, что топ-менеджмент делает не так.

Но Бакальчук, хотя и рулит многомиллиардным бизнесом, все же одна, а селлеров – тысячи, и они легко могут показать, что главнее, проголосовав рублем за других игроков рынка. Более того, создается впечатление, что Wildberries своим отношением к партнерам создает базу для разочаровавшихся селлеров, которые решат, что работать на заводе выгоднее.

Согласно картотеке арбитражных дел, за девять месяцев 2023 года против ООО «Вайлберриз» было подано 1652 иска. Для сравнения, за весь прошлый год в качестве ответчика маркетплейс фигурировал в 738 исках.

Растет и сумма претензий партнеров к площадке: 11,2 млрд в этом против 645 млн в прошлом году.

А.Б.



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