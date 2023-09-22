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Московский листок

Зеленский надоел

Опубликовано 22.09.2023 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Зеленский надоел
Недавно Зеленский пожаловался журналистам The Economist, что он чувствует ослабление поддержки Киева со стороны западных партнеров – конкретных политиков, руководителей западных стран: «У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь, (он или она) не с нами».
Лучший союзник Украины, президент Польши Дуда, на сессии ООН назвал Украину утопленником, который тянет за собою на дно и своего спасителя, Польшу. Зеленский обижается, что кандидат в президенты США, Трамп уверяет, что в случае избрания быстро прекратит войну на Украине, но не хочет обсуждать с Зеленским, как Трамп это сделает.
А что Зеленский хотел? Полтора года сплошных турне по странам Запада – да он просто осточертел всем в мире! Это же руководителям всех стран при явлении Зеленского бросай всё и встречай его, выслушивай нытьё и делай вид, что тебя убитые украинцы как бы волнуют – ну, каким руководителям Запада эта морока нужна?
И это не смотря на то, что Зеленский даже перестал попрекать Запад тем, что Украине плохо помогают, даже начал всех усиленно благодарить, а 17 сентября обнадёжил Запад, заявив какому-то журналисту, что ВСУ всё же продолжают хотеть прорвать оборону, и Зеленскому даже сообщили, где и когда эту оборону хотят прорвать, но Зеленский это никому не расскажет, так как это военная тайна.
Только вот вид у него был какой-то слишком унылый.
Вот Зеленскому дали трибуну в ООН. И он что потребовал от ООН разобраться с вопросом почему в России вместо настоящего президента Путина неизвестные лица выпускают артистов? Ведь доведение этого факта до граждан мира и России вызвало бы падение власти в России и прекращение войны. Зеленский ни слова не сказал о том, что Вооружённые силы России воюют на Украине, но ни один орган государственной власти России не издал ни одного официального документа о таком их использовании. Это молчанием о таких важнейших факторах победы в войне Зеленский хочет победить?
Нет Зеленский не хочет и не собирается прекращать эту войну победой, он хочет убивать! Как можно больше убивать граждан Украины в боях с гражданами России. Как иначе понять все эти его телодвижения на его гастролях по странам Запада?
А что касается единства с Украиной, то конечно все на Западе будут с Украиной всегда. Тут немецкий генерал Кристиан Фрейдинг прибыл на Украину, видимо, для инспекции и выдачи ценных указаний, и порадовал украинцев: «Мы готовы к длительной войне. Помощь Украине уже финансово обеспечена к 2032 году». То есть Запад уже и деньги заготовил, чтобы 10 лет убивать и убивать украинцев в дебильных атаках на оборонительные позиции наёмников Кремля на Украине. Вот, к примеру, из Киева несётся утробный вой Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилова: «Нежелание Запада передавать Украине современное вооружение и практика «дозирования военной помощи» не позволяют ей добиться желаемых целей», - а в ответ: «США и их союзники в «группе семи» теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование... конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», - говорится в материале агентства Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника из НАТО.
И то, что Зеленский миру уже осточертел, видно и по тому, что даже газета The Jerusalem Post полностью удалила Зеленского из своего списка «50 самых влиятельных евреев в мире», который она составляет к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году. Хотя ещё в прошлом году Зеленский занимал первую строчку рейтинга и тогда газета назвала его даже «одним из самых влиятельных людей на свете». То есть сравнила чуть ли не с Христом и Моисеем. А сегодня в списке Зеленского нет вообще – исключён из числа евреев. Видимо, за плохое поведение.
(Для справки. В этом году самым влиятельным евреем в мире назван Сэм Альтман, гендиректор компании Open AI. Вторую строчку занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а третью — госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен)
Так ведь и это не всё унижение Зеленского. В этом списке выдающихся евреев посмертно упомянут и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, правда, отдельно от основного рейтинга, с пометкой «Постскриптум» и под номером 52. Вот это еврей, так еврей!
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Вообще-то биография Пригожина смутная, но евреем у него был, похоже, только отчим, посему удивляет, как Пригожин удостоился чести быть евреем? Купил себе, что ли, еврейский паспорт?
Хотя, возможно, тут уже проблемы еврейских расистов – не найдя среди евреев достойных людей, они начинают записывать в евреи кого угодно, скажем, в своё время еврейские расисты поменяли национальность и маршалу Малиновскому, и адмиралу Нахимову - этим полководцу и флотоводцу, так сказать, почётное звание еврея было присвоено посмертно.
А Зеленский по своей должности Верховного Главнокомандующего Украины, как полководец не дотягивает не только до Малиновского, освобождавшего в своё время Украину от немцев, а и до какого-то Пригожина – командира охранников африканских вождей и африканских супермаркетов. Вот и разжаловали бедного Зеленского из евреев.
Он и евреям надоел!


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Всего комментариев к статье: 2
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Ну а суть дела то в чем?
Рычужка написал 22.09.2023 09:20
Избиратели западных стран считают свои расходы на поставку вооружения Украине. Но считают совсем не безвозмездно. А с выгодой для себя. Конечно. Жить в потреблении и без забот за счет других это у них в крови.Зеленский здесь пешка в их игре.
Чем будет расплачиваться Украина. Жизнями. Смертью.и опять встает вопрос а кто виноват. Виноват по сути дела. Не кто на кого напал. А суть в чем.
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болаться в петле пока
крысиная шейка не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 22.09.2023 09:10
Зачем тута развешивать всегда тотально лживые портянки Пучеглазой Падальной Катынской Мухи когда кроме Опарыша Падальной Катынской Мухи - Башука, Оно же - Местный путиноидный Пиздолиз-Пиздострадалец (это альтерэго Падальной Катынской Мухи) эти портянки никто не читает.
Сейчас вылезет альтерэго Падальной Катынской Мухи - запостит очередную антиамериканскую дурь и натыкает себе плюсов.
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