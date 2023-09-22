История должна быть правильно переписана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении возложила на Россию вину за трагедию Хиросимы.

21 сентября фон дер Ляйен «произнесла довольно примечательную речь» на вручении награды Атлантического совета. В ходе вручения награды Атлантического совета японскому премьер-министру Фумио Кисиде Урсула фон дер Ляйен вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки там погибли его родственники.

«Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно», — отметила фон дер Ляйен.

Нормально, чо...

Я всегда подозревал, что устроить ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки должен был диктатор Сталин, а не демократически назначенный президент США Гарри Трумен. История была неправа, и надо ее поправить - ничего, что у Сталина тогда не было атомной бомбы, все равно виноват он.

Кстати, и концлагеря Освенцим и Майданек тоже не должны были устроить культурные немцы во главе с вегетарианцем и героем войны Гитлером - это тоже НКВД, несомненно... И Холокост тоже они.

А.Б.