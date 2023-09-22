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Московский листок

Примите извинения...

Опубликовано 22.09.2023 в разделе комментариев 0

армения президент
Примите извинения...

Вчера я ошибся в оценке ситуации - убийство российских миротворцев совершили азербайджанские военные, а не карабахцы. Что нелогично, но факт: властитель Азербайджана Алиев уже принес извинения и кого-то даже наказали.

Для спецоперации в Карабахе Алиев выбрал самое удачное время - российская армия надолго завязла на Украине, и войну на два фронта не потянет. А Армения уже очевидно тяготится положением форпоста России на Южном Кавказе, и с удовольствием сменила бы хозяина, но не выходит. Азербайджан куда существенней продвинулся в сторону Запада, причем через Турцию, кто б мог подумать... Сохраняя вполне приличные отношения с Москвой, ну убили там кого-то - это Кремль не смущает.

Зато Азербайджан поддерживает за свой счет великолепный мемориал в Самбеке, где погибли солдаты из Азербайджана, а Армения отметилась только памятником Нжде, пособнику нацистов.

Ни то, ни другое, разумеется. не оправдывает происходящего, но выглядит все же по-разному...

 А.Б.



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