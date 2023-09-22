Банки и маркетплейсы против новых игроков на финансовом рынке

Банки и маркетплейсы увидели риски из-за решения ЦБ создать новых игроков на платежном рынке, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития, и письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития.

ЦБ в начале 2022 года разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Он пока не внесен в Госдуму. Но в АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций.