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Московский листок

Банки и маркетплейсы против новых игроков на финансовом рынке

Опубликовано 22.09.2023 в разделе комментариев 0

банки мир карты
Банки и маркетплейсы против новых игроков на финансовом рынке

Банки и маркетплейсы увидели риски из-за решения ЦБ создать новых игроков на платежном рынке, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития, и письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отправленного в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития.

ЦБ в начале 2022 года разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Он пока не внесен в Госдуму. Но в АБР считают, что появление новых игроков может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций.

 



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