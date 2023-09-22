США осуществят экспорт производства оружия на Украину

США и Украина достигли долгосрочной договоренности по совместному производству оружия. На Украине могут выпускать системы ПВО, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Байденом.

«Совместное производство в оборонной промышленности с Соединенными Штатами — историческое событие. Новая промышленная база, новые рабочие места для обеих наших стран», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, разговоры с конгрессменами были «очень откровенные, обстоятельные», разговор с лидером республиканского большинства в палате представителей Кевином Маккарти показал их взаимопонимание, считает Зеленский.

Передача воюющей стране новых технологий производства вооружений создает прямой риск эскалации конфликта.

Скажем, получение Украиной новых технологий производства систем ПВО неизбежно приведет к атакам по территории России переделанными ракетами - как это было во время удара по музею в Таганроге ракетой С-200, переориентированной с воздушных на наземные цели. Причем низкая точность таких ракет будет компенсироваться силой заряда.

В принципе, ничто не мешает оснастить такую ракету и тактическим ядерным оружием, если Украина создаст таковое, а работы такого рода наверняка ведутся.

А.Б.