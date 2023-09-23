Выселение на Волжском. Суд не разрешил, но у собственника все равно право

Продолжается издевательство над Мататиевой Региной и ее матерью Зейналовой Зитой Левоновной. Мататиева и Зейналова были эвакуированы советской армией из Баку (после межнациональных столкновений). В июне 1997 года, в соответствии с постановлением правительства Москвы, они были поселены в здание по адресу Волжский бульвар дом 114А, корпус 9. Впоследствии данное здание было приватизировано и используется как коммерческое жилье, а именно гостиница «Кузьминки». Владельцы здания пытались зачистить ненужную им семью их через суд, но Кузьминский суд г. Москвы отказал в выселении.

Потом собственник пошел иным путем. «В настоящее время нас пытаются выселить уже во внесудебном порядке. Уже 2 месяца отключено электричество. Некий Куриловский Дмитрий, постоянно является в наше жилье, в сопровождении крепких молодых людей. Свой статус он обозначает как представитель собственника, Куриловской Дарьи. Документов подтверждающих их статус мы не видели. От нас, в грубой форме, требовали выселится. Нам трижды ломали дверь. 21 сентября 2023 года дверь была демонтирована полностью. Кроме этого нам закрыли кухню. Угрожали собрать и выкинуть вещи. Вызванная нами Полиция ОВД Кузьминки, не пресекала данные действия, а более того оказала в них содействие, заявляя – «он же собственник». - рассказывает Мататиева.

Автору материала кажется, что РФ является по Конституции объявлена правовым государством, в котором выселение, в соответствии с Конституцией (ст. 40)и Жилищным кодексом (ст. 3) осуществляется только по решению суда. Возможно полицию забыли об этом предупредить.