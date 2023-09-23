Беззаконие в России от кретинов Думы

Статистика

Хочу опять напомнить не раз публикуемое, но предварю это статистическим анализом, представленным в Телеграмм под заголовком «На судей жалуются все чаще на фоне усиления обвинительного уклона».

«За последние 10 лет 129 судей и работников судов сами попали под суд, следует из данных Суддепа. В основном это мошенничество (35 дел), взятки (22) и ДТП (15).

Жалуются на судей гораздо чаще. С 2013 г. поступило 305 000 жалоб на нарушение судьями законов, а также 3851 сообщение о коррупции и преступлениях. Но квалифколлегии разрешили возбудить дела в 157 случаев, и лишь в 20 - привлечь судей как обвиняемых.

К чему ведёт нарушение судьями законов, видно из сравнения с судами присяжных. Присяжные в 2022 г. оправдали 378 человек, или 27% отстаивавших невиновность. А вот шанс доказать невиновность судьям РФ упал до 3,2%, оценивало (https://t.me/ravenstvomedia/183) «Равенство».

В областных судах присяжные оправдывали 15% подсудимых, а в районных, где рассматривают основную массу дел, - 35%.

Если считать нормой 30% оправданий, то за один 2022 г. осудили 10 892 человек, которых присяжные бы оправдали. Из них 3147 отправили за решетку. За 10 лет таких людей было 91 633, в т.ч. 26 442 заключенных. В среднем 1 судья о уголовным делам приговорил 9 человек и посадил 3 из тех, кого присяжные могли бы оправдать.

За неправосудный приговор ст. 305 УК РФ предполагает срок до 10 лет. В картотеке судебных дел удалось найти только 8 актов по этой статье с 2013 г. Из них в 2 случаях дело прекратили по амнистии, 4 раза назначили штраф, 1 раз - 4 года условно

Мнение. При СССР судей избирали и могли отзывать. Также на процессах были народные заседатели. Поэтому уровень справедливости был выше. Смена правящих элит изменила и назначение судов: защита не трудящихся, а новых собственников. Для этого выборность помеха, и суды встроили в вертикаль власти.

Выборность судей кстати отменяли в 90-х под обещания о повсеместном внедрении судов присяжных, но им до сих пор подсудно мизерное число дел. Максимальное расширение полномочий присяжных и возврат выборности судей помогли бы вернуть доверие судебной системе». https://t.me/ravenstvomedia/266

Согласен с выводом, но дело не в присяжных, а в главном – в отсутствии выборности судей народом, ведь только выборность даст судьям независимость от фашистских властей России и подчинение какому ни есть, но закону. А поскольку за смысл и текст законов отвечает Дума, то такое состояние дел с правосудием в России это преступление депутатов Думы.

Сами посудите – в России 27 тысяч судей и на них за 10 лет подано 305 тысяч жалоб на попрание ими законов! Почти 4 тысячи сообщений о взяточничестве судей! И в ответ на эти жалобы и заявления всего 20 судей как бы привлечены к ответственности, да и то, скорее всего за ДТП. В чём дело?

А дело в тех тупых мерзавцах, которых вы избираете депутатами.

Тупая подлость депутатов Думы

Снова начну издалека. Есть конституционное положение, которое останется в Конституции при любых ее изменениях и заменах: «Все равны перед законом и судом» (статья 19).

Есть следователи, прокуроры, судьи. Не только мы, но и Дума знает, что они в своих должностях могут совершать преступления. Поэтому целая глава Уголовного кодекса (глава 31 «Преступления против правосудия») посвящена этим преступникам-«правоохранителям», которые могут совершить преступления от «Привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности» (статья 299) до «Вынесения заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта» (статья 305), и т.д. и т.п.

И законом предусмотрено, что поводом для возбуждения уголовного дела против этих преступников является заявление гражданина (статьи 140-141 УПК РФ). Таким образом, законы устанавливают, что любой гражданин, видя, что следователь, прокурор или судья совершают преступление против правосудия, имеет право и обязанность написать заявление с требованием возбудить против них уголовное дело, и такое дело должно быть возбуждено или в возбуждении такого дела должно быть законно отказано. И так было раньше, поскольку там было в СССР.

Ещё раз – по закону должно быть отказано в возбуждении уголовного дела, а не отказано в принятии заявления о совершении преступлений следователями, прокурорами и судьями!

Но 3 мая 2011 года Председатель следственного комитета Бастрыкин утвердил инструкцию, пункт 21 в которой запретил рассматривать сообщения о преступлении «правоохранителей», и подлецы-депутаты Думы с этим согласились!

Что теперь? Теперь эти «правоохранители» могут на глазах всех остальных граждан совершать должностные преступления против правосудия, но видящие это граждане НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЗАЯВЛЯТЬ ОБ ЭТИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ и не имеют права требовать наказания этих преступников. Судьи, прокуроры и следователи стали высшей кастой России. Можете писать на них заявления об их преступлениях, но эти заявления не будут даже регистрироваться. Глава 31 УК РФ фактически аннулирована. Нет её в уголовном кодексе.

Подлецы-депутаты Думы 5 апреля 2013 года дописали статью 448 УПК РФ частью 8, согласно которой: «Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае, если соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей или с его участием, вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке как неправосудный».

Строка в дописанной части 8 статьи 448 УПК «не отменен в установленном процессуальным законом порядке как неправосудный», является примером подлого идиотского маразма «юрыстов» Думы и Администрации Президента.

Вот смотрите. Сайт «Гарант», публикуя эту часть 8 к статье 448, сделал сноску на статью 389.22 УПК РФ, поскольку сайт обязан указать, о каком именно процессуальном «порядке» идёт речь. Однако, статья 389.22 УПК РФ никак не предусматривает отмену приговора по причине неправосудности. Подчеркну, по имеющимся законам приговор нельзя отменить по причине его неправосудности.

Для понимания маразма Думы дам образные пример. Представим, что Дума установила, что против судьи можно возбудить уголовное дело только в случае, если его приговор отменён как фиолетовый. Но процессуальный закон не предусматривает отмену фиолетовых судебных актов. То есть, ведена наглейшая и подлейшая судейская безнаказанность! А за ней и безнаказанность всех правоохранителей.

А как было раньше? Дело в том, что по статье 413 УПК РФ «Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств», предусмотрена отмена приговора потому, что «2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления. 3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела».

То есть раньше в оставшемся от СССР процессуальном законе всё было логично: сначала рассматривалось заявление о преступлении судьи или прокурора со следователем, предусмотренном главой 31 УК РФ, скажем, судья обвинялся по своей этой статье, и дело его РАССМАТРИВАЛОСЬ В СУДЕ по существу. И если этот судья признавался виновным по статье 305 УК РФ, то после этого пересматривался (не «неправосудным» признавался, а пересматривался!) и вынесенный им приговор.

А теперь это ясное юридическое положение, с целью иметь «законные» основания безнаказанности судей, до тупого маразма запутано депутатами Думы условием, что возбудить уголовное дело против судьи можно только в случае, если вынесенный им приговор «отменен в установленном процессуальным законом порядке как неправосудный». А приговор, как видите, нельзя отменить, как неправосудный, без вынесения приговора вынесшему этот приговор судье. Это вариант «У попа была собака…».

Кстати, а какой-такой судебный акт является неправосудным?

В 1999 году, под общей редакцией тогдашнего Генерального прокурора Российской Федерации, профессора Ю.И. Скуратова и нынешнего Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева вышли Комментарии к тогда ещё новому Уголовному кодексу - к тому кодексу, который действует сегодня. И в этих комментариях, всё ещё с позиций настоящей юриспруденции – советской и общемировой, - а не нынешнего маразма, даётся определение того, чем является неправосудный судебный акт:

«...К типичным видам неправосудных приговоров по уголовным делам относятся: недоказанность обвинения (осуждение невиновного); оправдание виновного при доказанности его вины; умышленно неправильная квалификация преступления, как в сторону повышения, так и в сторону снижения ответственности; назначение необоснованно сурового или мягкого наказания в результате неправильной квалификации или в качестве самостоятельного явления. …Приговор является неправосудным также вследствие существенного нарушения положений уголовно-процессуального закона, например нарушение права подсудимого па защиту (необеспечение защитником, непредоставление последнего слова и т. п.)».

Заметьте, в 1999 году и Генпрокуратура, и Верховный Суд неправосудность судебного акта связывали только и исключительно с деяниями судьи, и никак не с тем, что, собственно, утверждается в этом акте судьи. Не предоставил подсудимому последнее слово – всё, приговор читать никто не обязан – судья совершил преступление, запрещённое статьёй 305 УК РФ! И не важно, что после пересмотра дела приговор осуждённого судьи будет таким же.

Мало этого, и ещё по состоянию на 2007 год в 7-е издании Комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева, к статье 305 УК РФ разъяснил: «5. Данное преступление считается оконченным с момента подписания приговора, решения или иного судебного акта. При этом не требуется вступления их в законную силу».

То есть в преступлении судьи главным является его собственное деяние, а не содержание вынесенного им судебного акта. Содержание судебного акта может быть всего лишь доказательством преступного деяния судьи.

И ещё. Обратите внимание на «оттенки» этого маразма. Согласно вновь введённой части 8 в статью 448 УПК РФ, приговор судьи отменяется, как неправосудный, вышестоящими судебными инстанциями. Однако ведь есть инстанции, чьи судебные акты вовсе не отменяются, поскольку являются окончательными. Это судьи Верховного или Конституционного судов. И следуя букве части 8 статьи 448 УПК РФ, против судей Верховного и Конституционного суда вообще невозможно возбудить уголовное дело по статье 305 УПК РФ за вынесение заведомо неправосудного судебного акта. Так что ли? Да, сегодня это так. Эти судьи вообще стали наглыми безответственными небожителями.

Вот беру первый попавшийся современный комментарий к статье 305 УК РФ: «Субъект преступления - специальный. Ими являются: судьи любых судов и звеньев (кроме Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ)». Почему, кто и каким законом из субъектов преступления вывел судей КС - ноль информации.

А вот помянутый Комментарий от 1999 года сообщает: «Субъектом данного преступления могут быть судьи (в том числе народные и присяжные заседатели), рассматривающие дела единолично или коллегиально в судах первой инстанции, в кассационном или надзорном порядке, а именно: судьи Верховного Суда РФ и нижестоящих судов (районных, городских, областных, краевых судов, Верховных судов республик в составе Федерации), судьи Высшего Арбитражного Суда РФ и нижестоящих арбитражных судов, судьи Конституционного Суда РФ)».

То есть в те годы (1999) ещё стеснялись открыто плевать на Конституцию и на смысл законов, но сегодня тупые мерзавцы Думы протащили безнаказанность всем, теперь уже «правоохренителям».

***

Что в итоге.

Преступное сообщество, которым сегодня являются «правоохранители» России, не только обеспечили себе безнаказанность в части совершения преступлений против правосудия, но и с помощью дебилов Думы, закрепили эту безнаказанность в законе.