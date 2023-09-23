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Московский листок

ВСУ нанесли удар по штабу флота "уничтоженными" год назад бобардировщиками?

Опубликовано 23.09.2023 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
ВСУ нанесли удар по штабу флота "уничтоженными" год назад бобардировщиками?

В Севастополе пожарные локализовали пожар в здании штаба Черноморского флота и приступили к разбору конструкций.

Комментировать почти нечего, все произошло на глазах у населения, есть много видео.

Впервые за много десятков лет в Севастополе снова рвутся боеприпасы германского и британского производства.

Удар нанесен по самому историческому центру города, который Украина почему-то считает своим. Осколки ракет падали возле моего любимого театра имени Луначарского и едва не долетали до набережной, где прогуливались сотни горожан. И само здание штаба флота историческое, монументальное здание построено в 1958 году по проекту архитекторов Фердмана и Ежова.

Но с командованием флота это место ассоциируется давно. Еще в 1900 году здесь по проекту архитектора Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом, в войну здание разрушили до основания. История повторяется...

В военном плане удар по штабу мало, чего дал - погиб один военнослужащий. Но во время визита Зеленского в США, где он феерично облажался вместе с Байденом на совместной пресс-конференции, а чуть ранее получил отлуп в Конгрессе - там захотели увидать отчет о потраченных средствах - удар именно ракетами британскими и германскими ракетами по знаковому месту вполне годится для отчета о проделанной работе. Отчитались...

Вопрос и к нашим - по информации Союза социальной защиты военнослужащих "Щит", с аэродрома Староконстантинов вылетели 11 бомбардировщиков Су-24М, из которых пять — носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Долетев до границы Одесской и Николаевской областей группы самолётов разделились: девять остались примерно в том же районе, а пара пошла на юг к Очакову. В районе 12 часов по Крыму было выпущено восемь «Шторм Шэдоу».

Вот и вопрос - откуда у Украины 11 бомбардировщиков Су-24, да еще модернизированных для ракет Storm Shadow/SCALP, если все они, по нашим же официальным источникам были уничтожены еще в первые недели спецоперации?

У нас любят привлекать к ответственности за дискредитацию вооруженных сил, а вот эта ситуация не дискредитирует?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и светки Кривоногих будет болтаться в петле пока
Кущ разъясняет написал 23.09.2023 10:18
Всьо так и было, токо генералы отрицательно выжили и так же (*****, задача - как написать про тяжелораненых) ладна, кароче - минус командный состав флота в полном комплекте
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и светки Кривоногих будет болтаться в петле пока
крысиная шейка не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 23.09.2023 09:54
На россии по ГолуБым дуроскопам Скабейки, Симонянки и Вечерние мудо3воны гутарят, що бомбардировка штаба не причинила особого ущерба живой силе, гутарят, що только один солдат погиб, и то не понять - по причине взрыва или по естественным прчинам, вроде девушка изменила и он прям в штабе флота повесился и как раз в этот момент бомбардировка началася.
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Чтобы так вовремя йобнуть
Кущ флотский написал 23.09.2023 09:38
Нада шо-то знать. Как известно из кино, встречи такого уровня сильно шифруются. Вапрос - кто устраняет высший командный состав втарой армии Вселенной?
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