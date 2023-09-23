ВСУ нанесли удар по штабу флота "уничтоженными" год назад бобардировщиками?

В Севастополе пожарные локализовали пожар в здании штаба Черноморского флота и приступили к разбору конструкций.

Комментировать почти нечего, все произошло на глазах у населения, есть много видео.

Впервые за много десятков лет в Севастополе снова рвутся боеприпасы германского и британского производства.

Удар нанесен по самому историческому центру города, который Украина почему-то считает своим. Осколки ракет падали возле моего любимого театра имени Луначарского и едва не долетали до набережной, где прогуливались сотни горожан. И само здание штаба флота историческое, монументальное здание построено в 1958 году по проекту архитекторов Фердмана и Ежова.

Но с командованием флота это место ассоциируется давно. Еще в 1900 году здесь по проекту архитектора Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом, в войну здание разрушили до основания. История повторяется...

В военном плане удар по штабу мало, чего дал - погиб один военнослужащий. Но во время визита Зеленского в США, где он феерично облажался вместе с Байденом на совместной пресс-конференции, а чуть ранее получил отлуп в Конгрессе - там захотели увидать отчет о потраченных средствах - удар именно ракетами британскими и германскими ракетами по знаковому месту вполне годится для отчета о проделанной работе. Отчитались...

Вопрос и к нашим - по информации Союза социальной защиты военнослужащих "Щит", с аэродрома Староконстантинов вылетели 11 бомбардировщиков Су-24М, из которых пять — носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Долетев до границы Одесской и Николаевской областей группы самолётов разделились: девять остались примерно в том же районе, а пара пошла на юг к Очакову. В районе 12 часов по Крыму было выпущено восемь «Шторм Шэдоу».

Вот и вопрос - откуда у Украины 11 бомбардировщиков Су-24, да еще модернизированных для ракет Storm Shadow/SCALP, если все они, по нашим же официальным источникам были уничтожены еще в первые недели спецоперации?

У нас любят привлекать к ответственности за дискредитацию вооруженных сил, а вот эта ситуация не дискредитирует?

А.Б.