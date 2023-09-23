Президент провел заседание по рынку труда, ни разу не упомянув самозанятость

В Великом Новгороде президент провёл расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».

"Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы, - сообщил Путин. - Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения. Вместе с тем это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Ну что значит «может столкнуться» – мы знаем, что он уже сталкивается, такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу!"

Вот так, с ног на голову!

Оказывается. у нас идет такой рост экономики, что не то что безработица - рабочих рук не хватает!

При этом президент вообще ни разу не произнес слова "самозанятость" - на заседании, посвященном рынку труда!

А число самозанятых у нас выросло до 8,5 миллионов, и продалжает расти - вот в этом и секрет "низкой" безработицы - если в Италии самозанятых причисляют к безработным, то у нас это практически бизнесмены, биллыгейтсы с рюкзачком Янедекс-еды за плечами.

Ну а если добавить сюда около миллиона сбежавших из страны в период мобилизации и несколько сот тысяч таки призванных в войска, то картины на рынке труда становится более-менее ясной. Но к росту экономики это отношения никакого не имеет, конечно.

А.Б.