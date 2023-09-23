Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Президент провел заседание по рынку труда, ни разу не упомянув самозанятость

Опубликовано 23.09.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Президент провел заседание по рынку труда, ни разу не упомянув самозанятость

В Великом Новгороде президент провёл расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».

"Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы, - сообщил Путин. - Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения. Вместе с тем это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Ну что значит «может столкнуться» – мы знаем, что он уже сталкивается, такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу!"

Вот так, с ног на голову!

Оказывается. у нас идет такой рост экономики, что не то что безработица - рабочих рук не хватает!

При этом президент вообще ни разу не произнес слова "самозанятость" - на заседании, посвященном рынку труда!

А число самозанятых у нас выросло до 8,5 миллионов, и продалжает расти - вот в этом и секрет "низкой" безработицы - если в Италии самозанятых причисляют к безработным, то у нас это практически бизнесмены, биллыгейтсы с рюкзачком Янедекс-еды за плечами.

Ну а если добавить сюда около миллиона сбежавших из страны в период мобилизации и несколько сот тысяч таки призванных в войска, то картины на рынке труда становится более-менее ясной. Но к росту экономики это отношения никакого не имеет, конечно.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два миллиона за Немоскву
Два миллиона за Немоскву
11.09.2023
Работников будет набирать машина
Работников будет набирать машина
08.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Президент провел заседание по рынку труда, ни разу не упомянув самозанятость (0)
ВСУ нанесли удар по штабу флота "уничтоженными" год назад бобардировщиками? (3)
Беззаконие в России от кретинов Думы (0)
Выселение на Волжском. Суд не разрешил, но у собственника все равно право (0)
США осуществят экспорт производства оружия на Украину (8)
Банки и маркетплейсы против новых игроков на финансовом рынке (1)
Примите извинения... (4)
История должна быть правильно переписана (39)
Зеленский надоел (33)
Будённого 16. Измайловский суд отказался выселять семью авиастроителей (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss