Парламент Крыма занялся историческими изысканиями

Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало в природе, сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Ранее рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине.

"В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", - сказал Трофимов.

В ходе изучения архивов рабочая группа, по его словам, не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

Очень интересно для историков, но какое это может иметь практическое значение?

Где та конституция СССР и где сам СССР, и где тот орган, который полномочен сегодня толковать несуществующую конституцию давно исчезнувшего государства?

Возможно, это еще было бы интересно в 2014-м году, когда стоял вопрос о воссоединении Крыма с Россией, и тогда, возможно, это сыграло бы роль в международном признании, хотя и это навряд ли...

А сейчас, когда Россия присоединила еще целый ряд областей Украины, в состав РСФСР сроду не входивших, о чем мы вообще говорим?

А.Б.