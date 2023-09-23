В Японии предрекли миру дефицит пива из-за изменений климата

Глава японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки ожидает, что более высокие температуры снизят урожайность ячменя и качество хмеля, пишет Financial Times.

Урожай ярового ячменя во Франции может снизиться на 18% к 2050 году, а в Польше — на 15%. Качество хмеля, ключевого компонента пива, упадет на 25% в одном из крупнейших производителей хмеля в мире — Чешской Республике.

Глава компании добавил, что нестабильные погодные условия в последние годы уже повлияли на урожайность ячменя. В результате цены на солод и пивоваренный ячмень в Европе в 2022 году достигли рекордных значений.

Кацуки не исключил, что в дальнейшем Asahi не сможет производить необходимое количество пива.

Вот в этом и вопрос. В советское время мне приходилось писать о пивном производстве, подразобрался в вопросе.

В Москве в среднем по году призводилось достаточное по мировым меркам количество пива. Но производство было "размазано" по году, так что в январские морозы пива на прилавках было завались, а в июльскую жару явно не хватало, и выстраивались очереди.

Тот же эффект и в мировом масштабе - стало жарче, вырос спрос, а производство не увеличилось - вот и дефицит. Сезонные колебания погоды увеличиваются в пользу жары, а производство, в том числе и хмеля, и ячменя, не поспевает.

А.Б.