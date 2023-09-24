Генпрокуратура выступает против распродажи профсоюзной собственности

Генпрокуратура оспаривает решение Мосгорсуда, отменившего передачу государству 34 санаториев в районе Кавказских Минвод. Санатории принадлежали профсоюзам и были проданы. Решение суда оправдывает коррупцию, считают в прокуратуре.

Генпрокуратура за последний год подала десятки исков с требованием передачи государству частных активов.

Второй кассационный суд общей юрисдикции на следующей неделе может рассмотреть кассацию Генпрокуратуры, которая оспаривает решение Московского городского суда по делу о возвращении в собственность государства 34 санаториев, принадлежавших Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Судебное заседание по кассации назначено на 26 сентября, следует из карточки дела.

Генпрокуратура требует отменить апелляционное определение Мосгорсуда и оставить в силе решение Гагаринского районного суда. В августе 2022 года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения в регионе Кавказских Минеральных Вод, сочтя их продажу в 2000-х годах незаконной.

ФНПР в 1990-х годах безвозмездно получила 59 имущественных комплексов, в том числе санаторно-курортные учреждения, состоящие из 1763 объектов недвижимости. По версии Генпрокуратуры, глава ФНПР Михаил Шмаков совместно с другими должностными лицами, органами управления ФНПР и Федерации профсоюзов Ставропольского края (ФПСК) распродавал эти активы, что привело к «утрате их лечебных и оздоровительных свойств».

По данным прокуратуры, сделки осуществлялись, в частности, через ООО «Курортное управление (холдинг)», созданное в 2004 году исполнительным комитетом ФНПР под председательством Шмакова. Компанию возглавил Николай Мурашко, являющийся сейчас депутатом думы Ставропольского края от «Единой России».

В судебном разбирательстве участвуют 99 ответчиков и 237 третьих лиц, следует из карточки дела.

Генпрокуратура настаивает, что, согласно постановлению Верховного совета России от 1992 года, продажа санаторно-курортных объектов в регионе Кавминвод была запрещена до принятия соответствующего положения.

Как утверждает Генпрокуратура, «Шмаков без согласия правительства и в нарушение законодательного запрета на приватизацию курортных организаций неправомерно расчленил и распродал по частям 24 санатория, в том числе в пользу своих близких и родственников». Вывод «многомиллиардного дохода» от оставшихся десяти комплексов Шмаков, по версии надзорного ведомства, организовал «в пользу структур своего сына» через «Курортное управление (холдинг)».

По данным Генпрокуратуры, профсоюзы реализовали 131 объект из 24 учреждений на сумму 3,3 млрд руб.

Действия ФНПР были признаны Гагаринским районным судом нарушающими законодательство о противодействии коррупции, однако Мосгорсуд признаков коррупции не обнаружил.

Генпрокуратура в кассационном представлении настаивает, что Мосгорсуд «под непроцессуальным воздействием ответчиков проявил необъективность и тенденциозность при рассмотрении дела», а действия суда и ответчиков «носили скоординированный характер».