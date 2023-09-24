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Московский листок

Удар по штабу погрузил город в 16-й век

Опубликовано 24.09.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
Удар по штабу погрузил город в 16-й век

В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев пообещал предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября в день памяти Ушакова совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Мы в каком веке живем? У меня чувство, что не поздней 16-го...

Командующий флотом, вместо того, чтоб разбираться, почему ПВО пропустила удал по святая святых флота, его штабу, и принимать меры, чтоб это не повторилось больше, будет ходить про окрестностям города с иконой...

Вместе с протоиереем Халютой, который в свое время отказался возглавлять музей в Херсонесе, не сяитая себя для этогор достаточно компетентным, чем заслужил мое лично уважение - нормальный человек оказался, а теперь вот будет укреплять силы ПВО "чудотворной" иконой.

Мне всегда казалось, что нынешний губернатор Севастополя странноватый человек, но в мирное время это не так бросается в глаза - ну устроил антиковидные пикеты на всех въездах в город к визиту Путина, ну снял их через два дня - бывает, начудил... Но тут уже вопрос переходит в клиническую плоскость. К религии, вере, церкви вопрос отношения не имеет.

Или Развожаев как Сталин, который велел облетить на самолете Москву с чудотворной иконой?.. Ну так это ж легенда, никто ничего не облетывал, да в то время и в голову никому бы не пришло...

 А.Б.



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