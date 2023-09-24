Россиян ждет уменьшение пенсии

Правда, не всех, а только некоторых. Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых – ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа",- разъяснил юрист.

В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.

Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. То есть даже, допустим, у человека нет ноги, но он свой инвалидный статус не подтвердил, будет считаться "здоровым"...

Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу.

Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство. То есть закончился вид на жительство, и ходи голодный?

Причем пенсии эти, в основном, небольшие. Часто мизерные.

А вот как насчет увеличения пенсий каждый год, что обещал президент, когда поднимали пенсионный возраст? Дескать за счет тех, кому недоплатят, поднимут на тысячу в год остальным... Но что-то не поднимают. Только рубль опускают, так что национальная валюта за последнее время потеряла как минимум половину стоимости.

Но ничего, "хорошо тому живется, у кого одна нога - и портянка меньше рвется, и не надо сапога..."

А.Б.