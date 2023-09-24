Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Британии нарастают протесты против монархии

Опубликовано 24.09.2023 в разделе комментариев 0

король британия
В Британии нарастают протесты против монархии

Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph.

Активисты приобрели билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов.

Участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью "Не мой король".

Лидер британского движения Republic Грэм Смит заявил, что это "первый протест против монархии в Букингемском дворце". Он отметил, что движение продолжит протестовать против монархии по всей стране, следующая акция запланирована на 7 ноября.

Акция протеста против монархии в момент коронации, в которой приняло участие около 1 600 чеорвек, была сорвана лондонской полицией.

Вообще как-то забывается, что одной из важнейших стран мира по-прежнему правит король, как во времена рыцарей и крестовых походов.

И, кстати, ракетами, произведенными в этой стране был нанесен удар по штабу Черноморского флота России, которая, что ни говори, а является республикой по конституции.

А в Британии вообще нет конституции. Только король и церковь, которую он возглавляет - в 1534 году был принят «Акт о верховенстве», который провозглашал английского короля главой англиканской церкви и с тех пор в принципе ничего не менялось.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два миллиона за Немоскву
Два миллиона за Немоскву
11.09.2023
Работников будет набирать машина
Работников будет набирать машина
08.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Британии нарастают протесты против монархии (0)
Россиян ждет уменьшение пенсии (0)
Генпрокуратура выступает против распродажи профсоюзной собственности (0)
Удар по штабу погрузил город в 16-й век (4)
Удар по штабу погрузил город в 16-й век (0)
В Японии предрекли миру дефицит пива из-за изменений климата (3)
Парламент Крыма занялся историческими изысканиями (14)
Президент провел заседание по рынку труда, ни разу не упомянув самозанятость (1)
ВСУ нанесли удар по штабу флота "уничтоженными" год назад бобардировщиками? (35)
Беззаконие в России от кретинов Думы (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss