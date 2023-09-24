Участники британского движения Republic, выступающего против монархии, в субботу устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета Telegraph.

Активисты приобрели билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов.

Участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью "Не мой король".

Лидер британского движения Republic Грэм Смит заявил, что это "первый протест против монархии в Букингемском дворце". Он отметил, что движение продолжит протестовать против монархии по всей стране, следующая акция запланирована на 7 ноября.

Акция протеста против монархии в момент коронации, в которой приняло участие около 1 600 чеорвек, была сорвана лондонской полицией.

Вообще как-то забывается, что одной из важнейших стран мира по-прежнему правит король, как во времена рыцарей и крестовых походов.

И, кстати, ракетами, произведенными в этой стране был нанесен удар по штабу Черноморского флота России, которая, что ни говори, а является республикой по конституции.

А в Британии вообще нет конституции. Только король и церковь, которую он возглавляет - в 1534 году был принят «Акт о верховенстве», который провозглашал английского короля главой англиканской церкви и с тех пор в принципе ничего не менялось.

А.Б.