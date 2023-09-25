Поддержать Зеленского!

Сделал и видеоролик, но он в чём-то дополнен, но и сильно сокращён.

https://www.youtube.com/watch?v=bKf0IhcO-Xo

С годами перестаёшь видеть здравый смысл в жестокости, но в отношении сволочи Кремля и Киева я бы, пожалуй, эти свои принципы пересмотрел, однако сегодня речь идёт о том, чтобы прекратить убийство граждан России и Украины и если для этого что-то надо терпеть, то это надо терпеть.

Итак, дорвавшись в сентябре 2023 года до трибуны на Генеральной ассамблее ООН президент Украины В. Зеленский снова зачитал уже навязший в зубах мирный план Киева, состоящий из двух пунктов. То, что Зеленский этот план именно зачитал - важно, поскольку эта читка даёт понять, что это не его личный бред, а плод умственных усилий всей правительственной элиты Украины.

Первым условием для прекращения боевых действий, Киев требует полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Это ключевой момент всех требований - «в пределах границ Украины 1991 года». Ну, и вторым пунктом является возврат Украине контроля над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Зеленский, как водится, в сотый раз заявил, что только выполнение этих двух пунктов «будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий».

И Госсекретарь США Блинкен отметил: «Владимир Путин не проявил никакой заинтересованности в достижении значимого дипломатического урегулирования военного конфликта на Украине. Президент Зеленский невероятно убедителен. Он потрясающий собеседник». Но вот потряс Зеленский не только артистов в роли Путина, но и Лаврова, который, понимаешь ли, от этого плана кривится, как будто ему в торбу вместо овса песку насыпали.

А вот мне этот план Зеленского нравится, и я бы немедленно с его требованиями согласился, а свою очередь тут же потребовав от Зеленского объявить, как он говорит, «честное, надежное и полное прекращение боевых действий». И сел бы за стол переговоров, чтобы уточнить кое-какие мелкие детали.

Но сначала отвлекусь, чтобы выругаться по поводу сути требований Киева.

Вот, скажем, часто цитируемый мною А. Несмиян пишет: «То, что Украина стала гораздо более милитаризованной, приобрела колоссальный и во многом уникальный военный опыт, то, что она теперь неразрывно связана с Западом и то, что теперь у нее есть национальная идея возвращения территорий - это сложно не заметить». Что касается меня, то, мне, украинцу по рождению и гражданину СССР по факту, вот эта национальная идея – возвращение территорий – «в упор» не видна. Ну, не замечаю я её! И вот почему.

Понимаете, было время, когда выживаемость любых народов зависела от поступления продовольствия в основном от своего сельского хозяйства, а при том развитии науки, техники и технологии это сельское хозяйство требовало огромное количество, во-первых, желающих работать в сельском хозяйстве, и, во-вторых, требовало огромное количество земли.

Скажем, Германия всегда славилась своей индустрией, но и к 1935 году доля сельхозпродукции в национальном доходе Германии доходила до трети, но за счёт возросшей производительности труда, поскольку в сельском хозяйстве степень механизации составляла всего 3,5%, а 96,5% немецких хозяйств обрабатывали землю на лошадях и волах. И можно понять Гитлера и немцев, устремившихся в СССР за землёй для немецкого народа. Для них завоевание новых земель - да, было национальной идеей.

С другой стороны, в СССР к началу войны с Германией более половины населения жила и работала на селе, да что там 30-е годы, ещё в 60-х молодёжь массово ехала за землёй на Целину. И слова песни: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей ни пяди не дадим…», - да, были национальной идеей в тогда ещё в достаточно аграрном СССР.

А вы сегодня знаете хоть сколько-нибудь большое число граждан России или Украины, кому нужна была бы земля, чтобы на ней работать? Или работать в шахтах? Идея Киева о некоей земле, которую типа «необходимо вернуть нации» путём пролития крови сотен тысяч лучших представителей граждан этой нации, - это болтовня тупых интеллигентов, которым по глупости больше не о чем болтать. На самом деле тот же Крым в 2014 году не был нужен трудящимся гражданам России, поскольку и до 2014 года ничто не мешало гражданам России ездить в Крым на отдых и даже иметь там дела. И после присоединения к России, не будь войны, вызванной Майданом, то и гражданам Украины ничего бы не мешало бы отдыхать в нынешнем российском Крыму или иметь там дело.

А тем, кто работает на земле в любой области Украины или России, - им плевать на то, под каким флагом их грабят! И тем, кто умирает сегодня в боях на Украине, не то, что «границы 1991 года», а вообще не нужны никакие границы!

Все эти границы, нужны вот той фашисткой сволочи, которая сидит в Кремле и в Киеве, чтобы грабить народ, но разве эта сволочь - это нация? Разве алчность этой сволочи и дебильность интеллигенции - это «национальная идея»?

Сегодня безусловная национальная идея и России, и Украины в том, чтобы всю эту возомнившую себя «государственными деятелями» и «народными представителями» фашистскую сволочь России и Украины заставить заниматься общественно-полезным трудом, для чего потребовать от Москвы выделить этой сволочи соответствующие делянки на лесоповале в Сибири.

И кто оспорит такую национальную идею наших государств?

Пара слов об исторических прецедентах. Знать историю – это интересно, это полезно, но проблемы сегодняшнего дня надо решать исходя из реалий сегодняшнего дня, а не из обстоятельств похода князя Святослава на Хазарию или войны с печенегами – не из каких-то исторических казусов и легенд.

Но если Киев хочет решать проблемы с позиций далёкого 1991 года, то, как говорилось в Одессе, «хотите песен – их есть у нас!». А чтобы прекратить убийство сограждан, я, повторю, даже сразу же согласился бы на эти требования Киева, - хотите границы Украины 1991 года? Нет вопросов! Давайте разведём войска России и Украины этими границами, только вот оговорив несколько деталей исходя из реалий именно 1991 года – исходя из границ Украины в 1991 году.

Дело в том, что сегодня напала на Украину Российская Федерация, но нарушенные этим нападением границы между Российской Федерацией и Украиной были установлены подписанным артистом в роли Путина и президентом Украины Кучмой договором от 2003 года, и ратифицированного в 2004 году. По идее, Зеленский обязан был говорить именно о границах 2004 года, а он вдруг вспомнил о 1991 году, когда и Российской Федерации ещё не было. Почему Зеленский вспомнил о 1991 годе?

Потому, что после уничтожения СССР – геополитического противника США, - в США из аппарата правительства стали исчезать умные и знающие люди, а дураки что-то помнили про уничтожение СССР в 1991 году, и были уверены, что и границы между государствами были установлены именно тогда – в 1991 году, а не в 2004-м. Посему, когда в апреле этого года в Конгресс США в поддержку Украины был внесен проект резолюции «Победа Украины», то готовившие проект американские дураки вставили в неё это условие – «границы 1991 года». Ну, а у Киева своих мозгов нет – Киев свои мозги (впрочем, как и Москва) хранит в США, посему «сказал врач – в морг, значит в морг и не надо заниматься самолечением!». То есть сказали американцы: «границы 1991 года», значит 1991 года, и всё тут!

А в 1991 году среди предателей СССР сложилась интересная ситуация.

17 марта 1991 года был проведен всесоюзный референдум и большинство граждан и участвовавших в референдуме республик СССР положительно ответили на вопрос референдума: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». Всё! Обратите внимание, СССР вместо союза государств, имевших право на отделение, становился федерацией государств, не имевших право на отделение.

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После этого любые попытки нарушить целостность СССР отделение от федерации отдельных территорий, то есть попрать волю народа СССР, были безусловным преступлением «Измена Родине», запрещённым статьёй 64 Уголовного кодекса РСФСР под угрозой смертной казни. Уничтожать СССР предателям было страшно!

А США требовали от глав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (Ельцина), Украинской Советской Социалистической республики (Кравчука) и Белорусской Советской Социалистической Республики (Шушкевича) разрушить СССР объявлением его республик независимыми, то есть совершить особо тяжкое преступление «Измена Родине».

И эти преступники такое преступление совершили, подписав так называемое «беловежское соглашение» об уничтожении СССР и о, якобы, создании некоего Содружества независимых государств (СНГ). Вот такую подробность потом сообщил Кравчук: «Когда беловежские соглашения были подписаны, Ельцин позвонил Бушу и сказал: «господин президент, Советского Союза больше нет»», - то есть преступники, изменив Родине, сразу же отчитались об этом перед США.

Но, повторю, преступники боялись ареста и расстрела после суда, посему делали вид, что исполняют волю своих народов. Ельцин и Шушкевич могли оправдаться тем, что, дескать, УССР уже объявила о своей независимости от СССР, и поэтому они спасали союз организацией как бы этого нового СНГ. То есть главными виновными оставались Кравчук со своими сообщниками из Киева, которые 1 декабря 1991 года организовали референдумом как бы о независимости УССР и о выходе УССР из СССР. Именно так тогда и сегодня впаривают в мозги проамериканские, прости господи, историки и политики.

Но народ Украинской Советской Социалистической Республика 1 декабря 1991 года независимость не объявлял, и из СССР не выходил, поскольку украинские предатели тоже понимали, что если они нарушат волю граждан, высказанную на референдуме 17 марта 1991 года о единстве СССР, то в случае неудачи от расстрела не отвертятся. Посему многомудрые умники из Киева сочинили вот такой как бы вопрос для референдума 1 декабря, который ни с того, ни с сего начинался с текста некоего Акта:

«АКТ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ. Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,

— продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине,

— исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

— осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины,

Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно ПРОВОЗГЛАШАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ и создание самостоятельного украинского государства — УКРАИНЫ.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.

Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Настоящий акт вступает в силу с момента его одобрения. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ. 24 августа 1991».

И далее следовал сам вопрос:

«Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?»

«ДА, ПОДТВЕРЖДАЮ» «НЕТ, НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ»».

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Где в этом бюллетене вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Украинская Советская Социалистическая Республика стала независимой?». Гражданам УССР предложили подтвердить какой-то принятый без них акт о независимости какой-то Украины. Где в этом бюллетене вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы переименовать в «Украину» Украинскую Советскую Социалистическую Республику? В помянутой в тексте «Декларации о государственном суверенитете Украины» и слова нет о переименовании Украинской Советской Социалистической Республики в Украину. А ведь основателям ООН была Украинская Советская Социалистическая Республика, а не какая-то там Украина. До 1996 года действовала Конституция Украинской ССР, в ней нет и малейшего упоминания об Украине.

Да, Украинскую Советскую Социалистическую Республику в быту и неофициально называли Украиной, но в быту мы и Александра называем Шуриком, и Евстафия – Остапом, но официально - по паспорту - они Александр и Евстафий.

Преступники в Киеве на референдуме 1 декабря 1991 года физически не могли задать гражданам вопрос о независимости Украинской Советской Социалистической Республики, поскольку всего 8 месяцев назад большинство граждан УССР заявили, напомню, о своём требовании сохранить Советский Союз! Причём, даже как федерацию, то есть без права выхода из обновлённого СССР.

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Мне скажут, что ведь понятно же, что Украина это и есть УССР, раз неофициально её так называли и поскольку ведь никакой иной Украины не было! И с эти можно было бы согласиться, если бы на тот момент никакой иной Украины не было. А вот это не так!

В 1991 году отдельная от УССР Украина уже была, и согласно праву на самоопределение наций, эта Украина имела право быть независимой, если остальные граждане УССР с этим согласятся. Этой Украиной стали Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольские области УССР, которые тогда-же, 17 марта 1991, провели ныне замалчиваемый так называемы Галицкий референдум, поставив свой вопрос:

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«Хотите ли Вы, чтобы Украина стала независимым государством, которая самостоятельно решает все вопросы внутренней и внешней политики, обеспечивает равные права гражданам, независимо от национальной и религиозной принадлежности?». Причём, Украиной эти три области считали только себя, поскольку провели референдум только в своих областях – в Галиции. В результате, за сохранение СССР там проголосовали менее 20% граждан, а 88,3% населения проголосовали за их Украину, отдельную от СССР и УССР.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Galician_referendum_in_Ukrainian_SSR_in_1991.png

Таким образом, если бы Кравчука арестовали и предъявили обвинение в измене Родине, то Кравчук бы говорил, что референдум, проведенный в УССР 1 декабря, был о независимости только Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей УССР, поскольку таковой была воля граждан этих областей. И подписывал Кравчук беловежский сговор именно от имени этой независимой Украины, а не от той, которая была членом ООН, то есть подписал от имени Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, которую граждане УССР на референдуме 1 декабря 1991 года типа согласились отпустить из состава УССР. Кравчук оправдывался бы тем, что текст беловежского сговора, в отличие от Ельцина, подписавшегося от имени РСФСР, Кравчук подписал не от имени УССР, а только от имени некой Украины.

https://gorod-812.ru/content/uploads/2021/11/20211123_174739-e1637680047285.jpg

Ещё раз – кроме граждан трёх областей УССР, которые потребовали создать свою, независимую Украину, практически все граждане Украинской Советской Социалистической Республики на референдуме 17 марта 1991 года потребовали сохранить своё участие в СССР - практически все граждане Украинской Советской Социалистической Республики не давали согласия не переименование Украинской Советской Социалистической Республики просто в Украину. Что из этого следует?

Из этого следует, что границами Украины по состоянию на 1991 год являются границы Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. И по-иному толковать тогдашние границы может только дурак или подлец. Остальные границы были границами Украинской Советской Социалистической Республики.

Вот поэтому я сразу же согласился бы вести переговоры с Зеленским или его кретинами о выводе войск России к границам Украины 1991 года – к границам Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. И на радость правительства Украины, которому вместе с Зеленским надо будет переехать во Львов, согласился бы не размещать Черноморский флот в горах Прикарпатья.

Это вот что получается, когда во главе страны тупые идиоты. Ладно, чёрт с ними! А что сегодня делать? Где находится Украина – понятно. А что делать с остальными областями бывшей Украинской Советской Социалистической Республики?

Главное – остановить братоубийственную войну. А что касается остальных областей бывшей УССР, то сегодня их граждане обязаны так же, как в своё время граждане Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, референдумом определиться, чего они хотят:

– быть независимыми и создать отдельное государство;

- присоединиться к этой львовской Украине;

- присоединиться к России;

- присоединиться к Белоруссии.

Это то, что может составить предмет переговоров с Зеленским, раз уж ему потребовались границы 1991 года.

Но, сам понимаете, этого не будет - не будет прекращения огня и переговоров, поскольку в Кремле такие же, как и в Киеве, тупые марионетки США, а не руководители России. Для таких переговоров нужен настоящий министр иностранных дел России типа Андрея Януарьевича Вышинского, а не это чудо с его громкоговорящей курицей.

Но поддержать Зеленского с его требованиями для Украины границ 1991 года, просто необходимо! Необходимо показывать тупость этих кретинов.