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Московский листок

Незаметный нацизм

Опубликовано 25.09.2023 в разделе комментариев 0

украина нацизм канада
Незаметный нацизм

В Канаде небольшой скандал: на пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как ветерана борьбы против русских.

На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Председатель палаты общин канадского парламента уже принес извинения - не знал, кого чествует. Премьер Трюдо тоже сообщил, что "не знал".

Вот и все, собственно, инцидент, можно сказать, исчерпан...

Никто в Канаде "не знал" о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль", о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка.

Ну не знал... Это же священное право свободного человека в свободной стране - не знать то, что знать неудобно.

Например, знать, чем на самом деле занимались "борцы за свободу Украины" уже после войны. Про тысячи убитых врачей, учителей, агрономов, милиционеров. Про убитого сугубо украинского публициста и писателя Ярослава Галана...

Так ведь до определенного времени и Гитлер с Муссолини были не злодеями, а просто кумирами просвещенной Европы - один был человеком года по версии "Time" и красовался на обложке, а другой - и вовсе два раза!

Главное - не знать...

 А.Б.



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