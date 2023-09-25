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Московский листок

Пенсионерам проиндексируют

Опубликовано 25.09.2023 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Пенсионерам проиндексируют

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики. Таким образом, средний размер пенсии составит 23,4 тыс. руб.

Сейчас легко считать - это около 230 долларов. Можно ли на такие деньги прожить, даже очень скромно?

Но тут как в песне: "А если зарплата вам жить не позволит, то что ж, не живите, никто не неволит".

А работающим пенсионерам никто ничего вообще никогда не индексирует. Президент тут в Новогороде официально объявил о дефиците рабочей силы в стране, а правительство делает все возможное, чтобы пенсионеры не работали, не облегчали бы ситуацию на рынке труда.

У меня вот пенсия тысяч семнадцать, что ли... За квартиру заплатить, за свет и интернет - и всё. Как тут не работать? Даже если получать обещанные в будущем году 23,4 тысячи - все равно не прожить никак. Даже до обещанной прибавки не доживешь.

Ну а если работаешь, то никакой тебе прибавки, тебе и так хорошо: поработал, полежал в больничке, опять поработал - отличная жизнь...

А.Б.



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