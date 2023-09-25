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Московский листок

Умер босс мафии. Итальянской

Опубликовано 25.09.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Умер босс мафии. Итальянской

Один из боссов мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро скончался больнице города Л’Акуила в возрасте 62 года, сообщает ANSA.

По данным La Repubblica, Денаро был последним боссом «Коза ностра» первой величины, кто еще оставался на свободе.

Он три года болел раком толстой кишки. Мафиози впал в кому 22 сентября, после чего скончался. Прежде чем потерять сознание, он встретился с некоторыми членами семьи, отмечает агентство.

16 января полиция задержала Денаро после 30 лет нахождения в бегах. Он в течение года лечился в клинике «Ла Маддалена» в Палермо.

Денаро скрывался с лета 1993 года, он был приговорен к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей. Il Messaggero отмечала, что мафиози сделал пластическую операцию, чтобы стать неузнаваемым.

Все как в кино - 30 лет скрывался, сделал пластическую операцию, умер в кругу семьи...

А как у нас?

А у нас такие люди заседают в парламентах...

 А.Б.



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