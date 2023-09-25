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Московский листок

ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США

Опубликовано 25.09.2023 в разделе комментариев 0

газ нефть
ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США

Европейский союз будет еще десятилетия зависеть от сжиженного природного газа (СПГ) из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок российского газа, рассказала газете Financial Times генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.

В интервью газете Йоргенсен заверила, что у Евросоюза есть все инструменты, чтобы пережить очередной зимний энергетический кризис на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Меры, которые будет предпринимать ЕС, предусматривают расширение сектора возобновляемых источников энергии. При этом гендиректор признала, что на замещение газа понадобятся еще десятки лет, в течение которых его придется закупать прежде всего из США.

Ну а ради чего всё - многомиллиардные поставки оружия на Украину, поддержка коррумпированного и далеко не демократического режима, даже закрытые глаза на апологию нацизма и преступления против человечности?

Заменить на европейском рынке дешевый российский газ дорогим американским - да "за это можно все отдать", как пела когда-то Пугачева...

 А.Б.



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