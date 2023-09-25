Битва с кликбейтом

Свобода получения информации- какие сладкие слова, сколько отважных людей сражалось с тиранами за эту свободу и напоследок , когда победа одержана и , к примеру, Конашенков готов произнести правдивые слова, тут липкая слизь кликбейта не дает возможности усвоить правду и поступить с ней справедливо.

Именно с такими мыслями мы начали битву с кликбейтом и надеемся уничтожить нашими доморощенными рейтингами финансовую опору кликбейта и репутацию его злонамеренных адептов.

Мы выбрали наиболее знакомый сектор ютуба с общественно-политическими роликами на русском языке, остальное ждет наших коллег- конкурентов, которым мы желаем удачи и обещаем методологическую поддержку.

Донаты уже поступают, нам удалось сохранить радиомолчание на марше и противник ничего не предпринял в период оргработ.Наблюдайте за рейтингами ESG. MOSCOW , это полезно.

Александр Краснов