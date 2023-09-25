Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Битва с кликбейтом

Опубликовано 25.09.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Свобода получения информации- какие сладкие слова, сколько отважных людей сражалось с тиранами за эту свободу и напоследок , когда победа одержана и , к примеру, Конашенков готов произнести правдивые слова, тут липкая слизь кликбейта не дает возможности усвоить правду и поступить с ней справедливо.

Именно с такими мыслями мы начали битву с кликбейтом и надеемся уничтожить нашими доморощенными рейтингами финансовую опору кликбейта и репутацию его злонамеренных адептов.

Мы выбрали наиболее знакомый сектор ютуба с общественно-политическими роликами на русском языке, остальное ждет наших коллег- конкурентов, которым мы желаем удачи и обещаем методологическую поддержку.

Донаты уже поступают, нам удалось сохранить радиомолчание на марше и противник ничего не предпринял в период оргработ.Наблюдайте за рейтингами ESG. MOSCOW , это полезно.

Александр Краснов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два миллиона за Немоскву
Два миллиона за Немоскву
11.09.2023
Битва с кликбейтом
Битва с кликбейтом
25.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Битва с кликбейтом (0)
ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США (0)
Умер босс мафии. Итальянской (0)
Пенсионерам проиндексируют (0)
Незаметный нацизм (1)
Поддержать Зеленского! (5)
В Британии нарастают протесты против монархии (3)
Россиян ждет уменьшение пенсии (3)
Генпрокуратура выступает против распродажи профсоюзной собственности (3)
Удар по штабу погрузил город в 16-й век (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss