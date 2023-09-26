Отец российской рыночной экономики Евгений Ясин наконец-то умер

Евгений Ясин и Геннадий Бурбулис были наставниками архитектора российских капиталистических реформ Егора Гайдара.

На юбилейном вечере в честь 70-летия Е. Ясина Егор Гайдар сказал: «Вы создали в России рыночную экономику.»

В 1957 г. Е. Ясин окончил Одесский гидротехнический институт по специальности «инженер по строительству мостов».

По замечательному стечению обстоятельств Россию разваливали два строителя — Ельцин и Ясин.

Вскоре Е. Ясин заочно поступил на экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, потому что в это время уже работал по первой специальности.

В советское время был такой анекдот:

"Соловей и воробей узнали, что оба закончили консерваторию.

— Я закончил дневное отделение, — сказал соловей.

— А я — заочное, — сказал воробей."

Е. Ясин окончил МГУ по специальности "политическая экономия", но марксистская политэкономия прошла сквозь него, не оставив внутри никакого следа, как рентгеновские лучи.

До конца жизни он не верил в закономерность кризисов капиталистического перепроизводства и неизбежный переход от капитализма к социализму.

Е. Ясин отличался исключительной идейной невменяемостью.

Он утверждал, что в 90-е годы в России была демократия, что к мировому экономическому кризису 2008 г. привела "безответственная финансовая политика США", что в провале реформ в России виновато "ментовское государство" и т. д.

Он был идеологом всех программ капиталистических реформ в России, включая с треском провалившуюся Стратегию развития Российской Федерации до 2020 г.

Евгений Ясин был министром экономики и членом правительства президента Б. Ельцина с ноября 1994 по июль 1998 г.

Именно в это время состоялись такие правительственные аферы, как залоговые аукционы и пирамида ГКО.

С 1998 по 2021 год он был научным руководителем Высшей школы экономики.

С 2008 по 2010 год Е. Ясин также входил в комиссию по образованию и науке Общественной палаты РФ.

В июле 2021 года был избран почетным научным руководителем Высшей школы экономики.

С 2001 по 2007 год вместе с Анатолием Чубайсом, Егором Гайдаром, Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой Е. Ясин входил в политсовет партии «Союз правых сил».

В 2000—2019 годы он возглавлял фонд «Либеральная миссия».

Последние пять лет Е. Ясин входил в команду советников В. Путина, которая состояла из евреев — Ясина и Мау, и немцев — Юргенса и Грефа.

Был членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью Столыпина I и II степеней.

Из положительного о Евгении Ясине можно только вспомнить, что он, будучи министром, ничего не наворовал. Впрочем, я могу ошибаться.