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Московский листок

Отец российской рыночной экономики Евгений Ясин наконец-то умер

Опубликовано 26.09.2023 автором Юрий Скуратовский в разделе комментариев 0

экономика либералы
Отец российской рыночной экономики Евгений Ясин наконец-то умер

Евгений Ясин и Геннадий Бурбулис были наставниками архитектора российских капиталистических реформ Егора Гайдара.

 

На юбилейном вечере в честь 70-летия Е. Ясина Егор Гайдар сказал: «Вы создали в России рыночную экономику.»

 

В 1957 г. Е. Ясин окончил Одесский гидротехнический институт по специальности «инженер по строительству мостов».

 

По замечательному стечению обстоятельств Россию разваливали два строителя — Ельцин и Ясин.

 

Вскоре Е. Ясин заочно поступил на экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, потому что в это время уже работал по первой специальности.

 

В советское время был такой анекдот:

"Соловей и воробей узнали, что оба закончили консерваторию.

— Я закончил дневное отделение, — сказал соловей.

— А я — заочное, — сказал воробей."

 

Е. Ясин окончил МГУ по специальности "политическая экономия", но марксистская политэкономия прошла сквозь него, не оставив внутри никакого следа, как рентгеновские лучи.

 

До конца жизни он не верил в закономерность кризисов капиталистического перепроизводства и неизбежный переход от капитализма к социализму.

 

Е. Ясин отличался исключительной идейной невменяемостью.

Он утверждал, что в 90-е годы в России была демократия, что к мировому экономическому кризису 2008 г. привела "безответственная финансовая политика США", что в провале реформ в России виновато "ментовское государство" и т. д.

 

Он был идеологом всех программ капиталистических реформ в России, включая с треском провалившуюся Стратегию развития Российской Федерации до 2020 г.

 

Евгений Ясин был министром экономики и членом правительства президента Б. Ельцина с ноября 1994 по июль 1998 г.

 

Именно в это время состоялись такие правительственные аферы, как залоговые аукционы и пирамида ГКО.

 

С 1998 по 2021 год он был научным руководителем Высшей школы экономики.

С 2008 по 2010 год Е. Ясин также входил в комиссию по образованию и науке Общественной палаты РФ.

В июле 2021 года был избран почетным научным руководителем Высшей школы экономики.

 

С 2001 по 2007 год вместе с Анатолием Чубайсом, Егором Гайдаром, Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой Е. Ясин входил в политсовет партии «Союз правых сил».

В 2000—2019 годы он возглавлял фонд «Либеральная миссия».

 

Последние пять лет Е. Ясин входил в команду советников В. Путина, которая состояла из евреев — Ясина и Мау, и немцев — Юргенса и Грефа.

 

Был членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

 

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью Столыпина I и II степеней.

 

Из положительного о Евгении Ясине можно только вспомнить, что он, будучи министром, ничего не наворовал. Впрочем, я могу ошибаться.



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