США через двусторонние каналы передали России информацию о том, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, включая президента России Владимира Путина, на предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско.
В ответ на это, Москва направила запрос США с требованием выполнить свои обязанности в качестве государства-председателя АТЭС и отправить приглашение Путину.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает приглашения Путина на саммит АТЭС и пока не принял никаких решений относительно возможного участия России.
Вопрос никакой, "говновопрос", как сказали бы те, кто помоложе. Путин все равно не поехал бы в США, направил бы Лаврова или еще кого не жалко.
Но вопрос принципа: США считают себя хозяевами в АТЭС, а это, между прочим, добрых 80 процентов мировой экономики.
Но считают ли Вашингтон своим хозяином в Пекине или Джакарте, Ханое и Москве, в конце концов?
При таком раскладе вся мировая политика идет в дупу, как сказали бы бывшие братья.
А.Б.
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Без имени написал 26.09.2023 08:50
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 26.09.2023 08:43
( он очень занят внутренними делами!) , но его камарилья закатит истерику на
весь мир из-за неприглашения.