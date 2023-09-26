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Московский листок

Мировая политика идет в дупу

Опубликовано 26.09.2023 в разделе комментариев 2

сша война рф
Мировая политика идет в дупу

США через двусторонние каналы передали России информацию о том, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, включая президента России Владимира Путина, на предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско.

В ответ на это, Москва направила запрос США с требованием выполнить свои обязанности в качестве государства-председателя АТЭС и отправить приглашение Путину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает приглашения Путина на саммит АТЭС и пока не принял никаких решений относительно возможного участия России.

Вопрос никакой, "говновопрос", как сказали бы те, кто помоложе. Путин все равно не поехал бы в США, направил бы Лаврова или еще кого не жалко.

Но вопрос принципа: США считают себя хозяевами в АТЭС, а это, между прочим, добрых 80 процентов мировой экономики.

Но считают ли Вашингтон своим хозяином в Пекине или Джакарте, Ханое и Москве, в конце концов?

При таком раскладе вся мировая политика идет в дупу, как сказали бы бывшие братья.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Шеф у Путина тоже из Америки
Без имени написал 26.09.2023 08:50
Это его личный раввин Лазар, сбежавший из США и награжденный Путиным.
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СПАСИБО БАЙДЕНУ ЗА ЭТО!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 26.09.2023 08:43
Конечно, наш бункерный мачо ни по каким приглашениям никуда не полетит
( он очень занят внутренними делами!) , но его камарилья закатит истерику на
весь мир из-за неприглашения.
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