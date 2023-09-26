Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В США тоже воруют

Опубликовано 26.09.2023 в разделе комментариев 1

сша рф
В США тоже воруют

Главе международного комитета Сената США, автору антироссийских санкций Роберту Менендесу, предъявлены обвинения в коррупции, — сообщает американская прокуратура.

22 сентября он сложил полномочия главы комитета Сената США по иностранным делам.

Комментируя нахождение в его доме наличных сбережений, спрятанных в шкафах с одеждой, он сказал, что тем самым он оберегал себя от незаконной конфискации заработанных средств. «Это может показаться старомодным, но это были деньги, снятые с моего личного сберегательного счета на основе дохода, который я законно получил за последние 30 лет», — сказал он.

Рейтерс пишет: "Менендес был важным союзником своего коллеги-демократа Джо Байдена, поскольку президент стремился восстановить влияние США на мировой арене, заручиться поддержкой Конгресса для помощи Украине и дать отпор усиливающемуся Китаю."

Skynews пишет: "Менендес и его жена получили взятки в сотни тысяч долларов от трех деловых партнеров, а также использовали свое влияние, чтобы побудить президента выбрать прокурора США в Нью-Джерси, который будет защищать Фреда Дайбса, их друга и застройщика, которому предъявлены уголовные обвинения."

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
воруют взде и только в концлагере фаршка - это госполитика
основа и фундамент управления рабами. написал 26.09.2023 09:58
Бронзовая скульптура Феликса Дзержинского установлена в Москве на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки, в районе Ясенево.
.
Памятник представляет собой немного уменьшенную копию монумента, стоявшего на Лубянке до августа 1991 года, передает корреспондент "РИА Новости".
.
Открывал памятник директор СВР Сергей Нарышкин.
.
Они сами очень любят вам напоминать, что их исторические корни, духовные скрепы и ролевые модели именно там, в сердце советской тьмы. В ГУЛАГе, в ВЧК-ОГПУ-НКВД. Никаких иных исторических корней, моделей и ориентиров у них на самом деле нет. Не надо заниматься домыслами, искать там царизм, или третий рейх, разбирать дешевую фольгу попсовых клипов Шамана в поисках "нацизма", придумывать влияние на Путина книг Ильина. Нет. Исток один: ВЧК, ОГПУ, ГУЛАГ. Ничего за душой у этого режима больше не имеется. ВЧК, ОГПУ, ГУЛАГ - единственная их модель на экспорт. В Украине мы это видим в полном объеме. Пытки, подвалы, изнасилования и конечно массовые убийства.
.
Маленький, короткий рассказ "Подружки в хлебах заблудились" - вот что ждет концлагерную фаршку.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два миллиона за Немоскву
Два миллиона за Немоскву
11.09.2023
Битва с кликбейтом
Битва с кликбейтом
25.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Дальнее Подмосковье" станет еще дальше (2)
"Лады" едут в Африку (0)
В США тоже воруют (1)
Мировая политика идет в дупу (5)
Отец российской рыночной экономики Евгений Ясин наконец-то умер (3)
Битва с кликбейтом (2)
ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США (11)
Умер босс мафии. Итальянской (3)
Пенсионерам проиндексируют (0)
Незаметный нацизм (41)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss