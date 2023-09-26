В США тоже воруют

Главе международного комитета Сената США, автору антироссийских санкций Роберту Менендесу, предъявлены обвинения в коррупции, — сообщает американская прокуратура.
22 сентября он сложил полномочия главы комитета Сената США по иностранным делам.
Комментируя нахождение в его доме наличных сбережений, спрятанных в шкафах с одеждой, он сказал, что тем самым он оберегал себя от незаконной конфискации заработанных средств. «Это может показаться старомодным, но это были деньги, снятые с моего личного сберегательного счета на основе дохода, который я законно получил за последние 30 лет», — сказал он.
Рейтерс пишет: "Менендес был важным союзником своего коллеги-демократа Джо Байдена, поскольку президент стремился восстановить влияние США на мировой арене, заручиться поддержкой Конгресса для помощи Украине и дать отпор усиливающемуся Китаю."
Skynews пишет: "Менендес и его жена получили взятки в сотни тысяч долларов от трех деловых партнеров, а также использовали свое влияние, чтобы побудить президента выбрать прокурора США в Нью-Джерси, который будет защищать Фреда Дайбса, их друга и застройщика, которому предъявлены уголовные обвинения."
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основа и фундамент управления рабами. написал 26.09.2023 09:58
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Памятник представляет собой немного уменьшенную копию монумента, стоявшего на Лубянке до августа 1991 года, передает корреспондент "РИА Новости".
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Открывал памятник директор СВР Сергей Нарышкин.
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Они сами очень любят вам напоминать, что их исторические корни, духовные скрепы и ролевые модели именно там, в сердце советской тьмы. В ГУЛАГе, в ВЧК-ОГПУ-НКВД. Никаких иных исторических корней, моделей и ориентиров у них на самом деле нет. Не надо заниматься домыслами, искать там царизм, или третий рейх, разбирать дешевую фольгу попсовых клипов Шамана в поисках "нацизма", придумывать влияние на Путина книг Ильина. Нет. Исток один: ВЧК, ОГПУ, ГУЛАГ. Ничего за душой у этого режима больше не имеется. ВЧК, ОГПУ, ГУЛАГ - единственная их модель на экспорт. В Украине мы это видим в полном объеме. Пытки, подвалы, изнасилования и конечно массовые убийства.
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Маленький, короткий рассказ "Подружки в хлебах заблудились" - вот что ждет концлагерную фаршку.