В США тоже воруют

Главе международного комитета Сената США, автору антироссийских санкций Роберту Менендесу, предъявлены обвинения в коррупции, — сообщает американская прокуратура.

22 сентября он сложил полномочия главы комитета Сената США по иностранным делам.

Комментируя нахождение в его доме наличных сбережений, спрятанных в шкафах с одеждой, он сказал, что тем самым он оберегал себя от незаконной конфискации заработанных средств. «Это может показаться старомодным, но это были деньги, снятые с моего личного сберегательного счета на основе дохода, который я законно получил за последние 30 лет», — сказал он.

Рейтерс пишет: "Менендес был важным союзником своего коллеги-демократа Джо Байдена, поскольку президент стремился восстановить влияние США на мировой арене, заручиться поддержкой Конгресса для помощи Украине и дать отпор усиливающемуся Китаю."

Skynews пишет: "Менендес и его жена получили взятки в сотни тысяч долларов от трех деловых партнеров, а также использовали свое влияние, чтобы побудить президента выбрать прокурора США в Нью-Джерси, который будет защищать Фреда Дайбса, их друга и застройщика, которому предъявлены уголовные обвинения."