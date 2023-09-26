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Московский листок

"Лады" едут в Африку

Опубликовано 26.09.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Лады" едут в Африку

Эфиопия откроет на своей территории производство российских автомобилей Lada для африканского рынка, заявил ТАСС посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат.

Так, по его словам, российские автомобили могут поставляться, например, в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали.

Посол также добавил, что в настоящее время и другие российские автопроизводители проявляют интерес "к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий": в частности, еще две компании ведут консультации с эфиопской стороной по этому поводу.

В свое время иноагент и нынешний политзаключенный Борис Кагарлицкий писал, что недоумение по поводу популярности российских "Лад" в странах третьего мира объясняется просто - дешево и доступно. Да, говорили ему местные, часто ломаются... Зато быстро и легко ремонтируются.

Другое дело, что раньше "Нивы" можно было встретить в горных районах Греции, Италии и даже Франции, хотя на что уж автомобильные державы, а сейчас радуемся интересу Эфиопии и Сомали.

 А.Б.



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