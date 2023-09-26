"Дальнее Подмосковье" станет еще дальше

Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России.

Продление диаметров может коснуться Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.

Ранее Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла.

"Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство должно принять решение о реализации этой программы", - сказал Ликсутов во время пресс-конференции, посвященной проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году.

Ну, если Тульскую, Рязанскую и Калужскую области давно называют "дальним Подмосковьем", то Орел - это уже добрых 400 верст от столицы, Подмосковье получается очень дальнее.

С другой стороны, регулярное скоростное сообщение по железной дороге с Сочи и Симферополем планировалось еще во времена СССР. Так что тут у нас ничего нового, но все же хорошо.

А.Б.