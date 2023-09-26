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Московский листок

"Дальнее Подмосковье" станет еще дальше

Опубликовано 26.09.2023 в разделе комментариев 2

"Дальнее Подмосковье" станет еще дальше

Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России.

Продление диаметров может коснуться Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.

Ранее Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла.

"Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство должно принять решение о реализации этой программы", - сказал Ликсутов во время пресс-конференции, посвященной проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году.

Ну, если Тульскую, Рязанскую и Калужскую области давно называют "дальним Подмосковьем", то Орел - это уже добрых 400 верст от столицы, Подмосковье получается очень дальнее.

С другой стороны, регулярное скоростное сообщение по железной дороге с Сочи и Симферополем планировалось еще во времена СССР. Так что тут у нас ничего нового, но все же хорошо.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пора уходить с сайта..
szanyok написал 26.09.2023 09:47
Ой, не любит АБ критику, а ведь не пишу ничего обидного, а модератор все банит и банит Ники. Да не вопрос, особо и не убудет если не почитаю Ура патриота восторгающенося КрымДонбасНаш
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и кому хорошо..
szanyok написал 26.09.2023 09:40
Вот кому хорошо, тем кто осваивает бюджетные средства, неужели и Олимпийские Игры в Сочи, и ЧМ по футболу и Крымский, Керченский мост хорошо, мне как гражданину России это все фиолетово, в мой карман влезли осваиваю бюджетные средства.
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