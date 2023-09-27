Армения уходит и может не вернуться

Никол Пашинян в послании гражданам объявил о пересмотре структуры безопасности Армении. По словам премьер-министра, события последних дней показали, что внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны нужно перестраивать.

Союзники Армении преследуют цель показать уязвимость республики и отсутствие для неё возможности иметь независимое государство, отметил он.

В январе 2023 года власти Армении отказались от проведения учений ОДКБ на своей территории. Пашинян назвал тогда проведение мероприятия «нецелесообразным». 5 сентября Армения отозвала постпреда в ОДКБ.

В дальнейшем Пашинян также будет настаивать на выводе российской 102-й военной базы из Гюмри, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Может, он и прав...

Если у нас война с Украиной, то что мешает армянам выйти из-под влияния России? Там давно есть влиятельные группы, ориентированные строго на запад. И сейчас реализовать эти стремления - самое подходящее время... Армянская диаспора во Франции, наверно, не меньше, чем в России. Правда, внешнюю политику Франции и информационные ресурсы страны армянская диаспора не контролирует. Тут мы очевидным образом впереди...

А.Б.