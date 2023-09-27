Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Армения уходит и может не вернуться

Опубликовано 27.09.2023 в разделе комментариев 0

армения президент
Армения уходит и может не вернуться

Никол Пашинян в послании гражданам объявил о пересмотре структуры безопасности Армении. По словам премьер-министра, события последних дней показали, что внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны нужно перестраивать.

Союзники Армении преследуют цель показать уязвимость республики и отсутствие для неё возможности иметь независимое государство, отметил он.

В январе 2023 года власти Армении отказались от проведения учений ОДКБ на своей территории. Пашинян назвал тогда проведение мероприятия «нецелесообразным». 5 сентября Армения отозвала постпреда в ОДКБ.

В дальнейшем Пашинян также будет настаивать на выводе российской 102-й военной базы из Гюмри, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Может, он и прав...

Если у нас война с Украиной, то что мешает армянам выйти из-под влияния России? Там давно есть влиятельные группы, ориентированные строго на запад. И сейчас реализовать эти стремления - самое подходящее время... Армянская диаспора во Франции, наверно, не меньше, чем в России. Правда, внешнюю политику Франции и информационные ресурсы страны армянская диаспора не контролирует. Тут мы очевидным образом впереди...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два миллиона за Немоскву
Два миллиона за Немоскву
11.09.2023
Битва с кликбейтом
Битва с кликбейтом
25.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Германия и Эстония намекают на пересмотр итогов войны (0)
Армения уходит и может не вернуться (0)
"Дальнее Подмосковье" станет еще дальше (4)
"Лады" едут в Африку (6)
В США тоже воруют (3)
Мировая политика идет в дупу (33)
Отец российской рыночной экономики Евгений Ясин наконец-то умер (9)
Битва с кликбейтом (3)
ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США (13)
Умер босс мафии. Итальянской (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss