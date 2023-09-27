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Московский листок

Германия и Эстония намекают на пересмотр итогов войны

Опубликовано 27.09.2023 в разделе комментариев 1

германия война мид
Германия и Эстония намекают на пересмотр итогов войны

Власти Эстонии предложили называть Калининград Кенигсбергом, Парламентская комиссия по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка изучить возможность употребления названия Кенигсберг вместо Калининграда на эстонском языке.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Выступая на дискуссии в федеральной академии политики безопасности, он заявил, что «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом и Белоруссией».

Ну и пусть называют по-эстонски Калининград как хотят, думаю, большая половина живущих в Эстонии и то этого бы не заметила, не говоря о прочих. Называем же мы Лондон именно так, через О, и ничего.

Я вот до сих пор не знаю, сколько буковок Н надо писать в слове Таллин - одну, две или три?

А вот в словах военного министра Германии это звучит уже как намек на пересмотр итогов Второй мировой войны.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- как говорил мой отец Лаззарь Мойсеевич Сорин, Иссачок
экономь всЁ, даже написал 27.09.2023 13:50
Я вот до сих пор не знаю, сколько буковок Н надо писать в слове Таллин - одну, две или три?
Важно знать три буквы х й у, последовательность написания, а еще важнее уметь сосать однозначно. Ну и постаныватььь в нужный момент, типа нравится, то есть партнер не должен догадаться, что те пофиг его телодвижения, и ты просто работаешь за еду, за украшения, за безопасность, за продолжительность жизни.
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