Германия и Эстония намекают на пересмотр итогов войны

Власти Эстонии предложили называть Калининград Кенигсбергом, Парламентская комиссия по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка изучить возможность употребления названия Кенигсберг вместо Калининграда на эстонском языке.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Выступая на дискуссии в федеральной академии политики безопасности, он заявил, что «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом и Белоруссией».

Ну и пусть называют по-эстонски Калининград как хотят, думаю, большая половина живущих в Эстонии и то этого бы не заметила, не говоря о прочих. Называем же мы Лондон именно так, через О, и ничего.

Я вот до сих пор не знаю, сколько буковок Н надо писать в слове Таллин - одну, две или три?

А вот в словах военного министра Германии это звучит уже как намек на пересмотр итогов Второй мировой войны.

А.Б.