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Московский листок

Стратегический завод предназначался под снос. Документы, собранные прокуратурой

Опубликовано 29.09.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Стратегический завод предназначался под снос. Документы, собранные прокуратурой

Может ли большой оборонный завод быть продан маленькой частной фирме и что с ним после этого будет. Именно этот вопрос разбирался 25 сентября 2023 г. арбитражным судом Пермского края.

 

Напоминаем, в настоящее время ЗиД работает в три смены, выпуская взрыватели для снарядов и ЗРК для нужд армии. А ещё — ЗиД банкрот (основной кредитор —налоговая инспекция). Ещё ЗиД останавливали (в 2019-м, после иска налоговой инспекции), запустили после серии акций протеста. И наконец, ЗиД уже успели продать фирме-однодневке «Спецпректстрой» (двухлетняя история, нулевая прибыль за прошлый год и даже названье составленое с нарушениями правил грамматики. «Спецпректстрой», а не «Спецроектстрой» - это конечно опечатка, но не автора статьи, а тех ребят, которые в спешке оформляли документы). Именно эта продажа и стала поводом для вмешательства Генпрокуратуры.

 

Отметим, что люди, борющиеся против продажи ЗиДа (инициативная группа ветеранов ЗиДа и просто неравнодушные) организовали перед зданием суда одиночные пикеты. О самом судебном заседании они рассказали автору материала следующее.

 

На суде рассматривались представленные Генпрокуратурой материалы. Было их много, целая коробка. Это были протоколы опросов прокуратурой работников «Спецпректстроя». Данные работники сообщили, что на самом деле являются работниками «Электроприбора», на «Спецпректстрое» числились фиктивно (то есть, фирма якобы собиравшаяся производить на ЗиДе выпуск оборонной промышленности и декларировавшая у себя наличие сотрудников для получения соответствующей лицензии, на самом деле никаких сотрудников, окромя руководства, не имела. — А.З.)

 

Напоминаем, «Электроприбор» - это московский оборонный завод (выпуск электроники для флота), также попавший под банкротство. Конкурсным управляющим на нём также является Шляпин. В настоящее время завод остановлен, трудовой коллектив распущен.

 

Также на суде были предоставлены документы, показывающие отсутствие у «Спецпректстроя» собственных финансовых средств и документы, подтверждающие связь «Спецпректстроя» с Константином Гозманом (по имеющейся в СМИ информации — владелец АПХ «Дороничи» и строительного холдинга «Железно», родственник и деловой партнер иноагента Леонида Гозмана). Вот как далеко рука свободного рынка может затащить оборонное предприятие.

 

Еще прокуратурой были предоставлены внесённые пермскими властями изменения в генплан и ПЗЗ Перми (от декабря 22-го года). В соответствии с этими изменениями стала разрешена жилая и коммерческая застройка территории завода имени Дзержинского.

 

И наконец, документы, подтверждающие, что строительная компания «Железно» в мае 2023 года производила расчёты стоимости строительства жилья на территории ЗиДа. (В общем, о судьбе ЗиДа в случае перехода в собственность «Спецпректстроя» догадаться было бы нетрудно. — А.З.)

 

В ходе суда представитель прокуратуры заявил, что:

- Генпрокуратура требует признания сделки по продаже ЗиДа притворной и прикрываемой сделкой создающей угрозу публичным интересам РФ;

- ЗиД надлежит безвозмездно изъять в доход Российской Федерации, долги списать. Представители налоговой инспекции заявили, что не возражают против этого, потому что в этом случае интересы Российской Федерации тоже будут соблюдены.

 

Следующее судебное заседание состоится 18 октября 2023 г.



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