Глазам своим не верю, но "1993" выходит!!!!

В воскресенье в Москве случилась сенсация. Ещё несколько лет назад я бы не поверила, что такое возможно.

В главном премьерном кинотеатре страны "Октябре" наконец прошла премьера фильма «1993» по одноимённому роману Сергея Шаргунова. Почему "наконец"? Потому что заранее объявленную премьеру отменили, потом она была объявлена заново, но буквально до последнего дня было непонятно, состоится она или нет - Кремль вибрировал, дрался башня на башню, изобретал всевозможные предлоги, чтобы её отменить, но в итоге - о чудо! - она состоялась.

Фильм поставил режиссёр Александр Велединский. Саму книгу Серёжка мне вручил несколько лет назад, как только она увидела свет, и я был потрясена, насколько достоверно автор, бывший в 1993 году тринадцатилетним отроком, описывает события кровавого Октября. Диву даёшься, насколько точно он передал атмосферу тех трагических дней - всё, вплоть до запахов, звуков, малейших деталей событий вокруг Дома Советов, свидетелем которых он так и не побывал. Написанию книги предшествовали сотни интервью с нами - участниками событий, а всё остальное - незаурядный шаргуновский талант поцелованного Богом писателя. Честно признаюсь - я не верила, что эта книга когда-нибудь будет экранизирована. Ещё несколько лет назад это казалось немыслимым.

И вот в главном кинотеатре страны гламурная столичная публика собралась смотреть фильм о кровавом ельцинском перевороте и расстреле защитников советской власти, снятый на деньги Фонда кино (!) по заказу телеканала Россия1 (!!!!). Власть, тридцать лет назад лизнувшая человеческой кровушки, не покаявшаяся перед собственным народом, не увековечившая память жертв фатальной национальной трагедии, так и не поговорившая с людьми о том, как убийство сотен людей в центре столицы стало возможным, домимикрировалась до того, что..... профинансировала художественный фильм о своём преступлении. Это - реальная, подлинная сенсация, диво дивное.

Премьера выглядела более чем странно - зал был набит битком, но те, кто собирался среди зрителей увидеть героев тех кровавых дней, остались разочарованными: хоть автор книги и режиссёр со сцены объявили, что в зале присутствуют участники событий с обеих сторон баррикады, пересчитать их можно было по пальцам одной руки. Из представителей "расстрельной" стороны я увидела только Сергея Станкевича, который отличается отсутствием каких-либо комплексов и ходит везде, куда приглашают:). Подошла к Станкевичу и спрашиваю: "Ну что, будем сегодня друг на друга смотреть через прицел?".... Кому-то в фойе померещился Александр Волошин, но это был не более чем мираж. Сторона защитников Конституции была представлена только вашей покорной слугой и.... тем человеком, который в случае нашей победы возглавил бы нашу страну - тогдашним главой Фронта Национального Спасения Ильёй Константиновым, с которым мы нежно расцеловались. Был Даниил Дубшин, один из ключевых лиц лимоновской партии, из экспертного сообщества - Борис Межуев и Олег Бондаренко..... да и всё. Остальные полторы тысячи человек в зале были представителями кинематографического цеха - богемная публика из киношного мира. Гламурных девиц в коктейльных платьях с ногами от шеи, родившихся много позже Октября-1993, было гораздо больше, чем свидетелей Октябрьской трагедии... Превратить мемориальное событие в гламурную светскую вечеринку - это надо уметь....

Теперь о фильме. Сразу скажу - смотреть его нужно обязательно. Это не значит, что фильм безупречен, - я оценила его на четвёрочку. Документ эпохи получился довольно неплохой, основной сюжет - драма семьи, которую разорвало пополам политическое противостояние ранней ельцинщины, - вполне себе удался. Отличный кастинг, великолепные Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова в главных ролях, фотографически точные типажи, прекрасно передан дух времени - картина ценна прежде всего своей атмосферностью. Вместе с тем, то, что фильм снимался за 5 рублей, видно невооруженным глазом - в этом трудно упрекать съёмочную команду, но невозможно с таким скромным бюджетом нарисовать масштабную картину государственного переворота, в который были вовлечены сотни тысяч людей. Авторы фильма пытаются вместо большой массовки спасаться архивной хроникой, но получается плохо. - я бы на месте режиссёра попробовала хотя бы задействовать компьютерную графику. Ведь если в кадре вместо стотысячной толпы несколько кучек непонятных людей по 10 человек в каждой кучке, согласитесь, событие выглядит совсем по другому. Да и выглядели эти людские массы совершенно иначе - это были многотысячные коммунистические толпы под красными серпасто-молоткастыми флагами со вкраплениями имперок, Андреевских флагов и многоцветьем флагов сотен организаций, создававших неповторимый колорит. Тот, кто чувствовал это дыхание толпы, понимает, о чём я.

Одна из главных удач фильма - душераздирающая сцена расстрела защитников Верховного Совета из БТР в Останкино. Трассирующие пули трудно забыть, пули со смещённым центром - тоже....

Изначально отстранённо-насмешливая интонация к концу фильма меняется на горячую и однозначную поддержку авторами защитников Конституции. И это главное достоинство картины - авторам удалось избежать этого омерзительного кукиша в кармане, безраздельно царящего на наших экранах. Авторы фильма вслед за автором книги свой выбор сделали окончательно и бесповоротно. Никаких двойных толкований того, кто был преступниками и убийцами, в фильме нет и быть не может. И сам факт госзаказа на фильм, в котором все точки над "и" расставлены вполне чётко - это огромный прорыв в нашей информационной политике. Как это стало возможным - загадка для меня.

Итак, 28 сентября в российский прокат выходит фильм о том, что Ельцин - узурпатор и убийца, а защитники Верховного Совета и советской власти - герои и рыцари без страха и упрёка. И за это режиссёру можно простить любые огрехи. Это - настоящая сенсация.