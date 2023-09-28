Пенсионный фонд решил, кто Матери-Родине более ценен...

В России с 1 октября увеличат выплаты "военным пенсионерам". Их пенсии вырастут сразу на 10,5 процента, рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Под "военными пенсионерами" подразумеваются бывшие сотрудники ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.

Рост пенсий для этой категории получателей пропорционален росту денежного довольствия военнослужащих, который также составит 10,5 процента.

Кроме того, с 1 октября пенсионерам, достигшим в сентябре 80-летнего возраста, или ставшими инвалидами I группы будет выплачен увеличенный размер страховой пенсии по старости за счет повышения на 100 процентов фиксированной выплаты.

Я искренне рад за пенсионеров, защишавших наш спокойный сон, особенно в рядах ФСИН и ФСКН. А также внешней разведки, которым особенно благодарны за свой спокойный сон жители Донецкой и Луганской областей, а с недавних пор и Курской, Брянской, Орловской...

Но я о другом. Почему у нас повышают пенсии не всем сразу, а только отдельным, видимо, особо ценным пенсионерам?

Если силовая структура частью средств, выделенных ей секретным бюджетом для дела защиты Родины, решает потратить на улучшение материального благосостояния своих пенсионеров - это, видимо, находится в правовом поле. Но если этим занимается Пеннсионный фонд, призванный в равной степени заботиться обо всех гражданах - то это странно, наводит на мысли о гражданах первого, второго и прочих сортов...

А.Б.