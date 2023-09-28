Время умереть наступает к 11 утра

Ученые из Гарвардской медицинской школы собрали и проанализировали данные о смерти 39 миллионов человек, которые умерли в период с 1999 по 2004 год. Выяснилось, что существует определенное время суток, в которое вероятность внезапно умереть возрастает.

Так, вероятность умереть ночью относительно ниже, но утром она повышается и достигает пика в 11 часов утра.

Исследователи также назвали день недели, в который наиболее высок риск преждевременной смерти. Им оказалась суббота. Специалисты это связывают с приемом алкоголя и других психоактивных веществ, автомобильными катастрофами и криминалом.

Кроме того, люди чаще погибают во время отпусков и период праздников, в частности во время новогодних каникул.

Извините, новость неполитическая и ненэкономическая, но любопытная. Какое тебе дело до политики, если ты умер рано утром?

А.Б.