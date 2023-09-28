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Московский листок

В Жанатасе произошли задержания рабочих

Опубликовано 28.09.2023 в разделе комментариев 0

арест
В Жанатасе произошли задержания рабочих

Рабочие «Казфосфата» из Жанатаса поставили властям ультиматум: если в течение 24 часов не отпустят трёх задержанных активистов, начнётся бессрочная забастовка, сообщает Айнур Курманов, лидер "Соцпартии" Казахстане.

Провокация и задержания рабочих в Жанатасе начались 26 сентября. Среди задержанных спецназом машинист бульдозера Ерхан Мейрамов, водители БелАЗа Асланбек Симбеков и Амандык Даурбаев.

Все трое были одними из лидеров апрельской забастовки на «Казфосфате», тогда в апреле власти и руководство «Казфосфата» заключили соглашение – людям обещали повысить заработные платы и улучшить условия труда. Однако свои обещания олигархи не выполнили, через некоторое время хозяева «Казфосфата» при активном участии КНБ начали оказывать давление на участников забастовки.

В июне и позавчера прямо перед задержанием рабочие «Казфосфата» написали коллективные письма с требованиями прекратить преследование рабочих. Как видите, на обращение власти среагировали по-своему: организовали провокацию, а затем, как для задержания особо опасных преступников, вызвали спецназ из Тараза.

Таким образом власти решили окончательно погасить рабочее движение в Жамбылской области. Похожий инцидент случился 2 недели назад в Жанаозене – там сотрудники спецслужб подкинули пистолет местному активисту, неоднократно участвовавшему в забастовке.

 



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