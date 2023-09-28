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Московский листок

В Латвии высказались в защиту русского языка

Опубликовано 28.09.2023 в разделе комментариев 0

латвия русские
В Латвии высказались в защиту русского языка

Нельзя полностью отказываться от русского, поскольку без него латыши лишатся огромного количества информации, заявила старший эксперт Национального центра образования в Латвии Рита Курсите.

"Если мы запретим все, что связано с Россией, и перестанем пользоваться возможностью изучать русский язык, то мы будем жить в информационном вакууме", - сказала она.

При этом Курсите отметила, что в стране нет никаких ограничений на изучение немецкого языка, хотя страна находилась под властью Германии в течение почти четырех лет.

Напомним, согласно Концепции национальной безопасности, латвийские общественные СМИ с 1 января 2026 года должны будут прекратить вещание на русском языке.

Ну так мне кажется, современные буржуазные режимы, независимо от того, поддерживают они "русский мир" или, наоборот, с ним борются, совсем не против информационного вакуума для своих граждан. И прикладывают немалые усилия для создания такого вакуума...

А.Б.



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