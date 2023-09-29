Путин принимает руководство ЧВК на себя?

Президент Путин встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — экс-командиром ЧВК «Вагнер». Они обсудили формирование добровольческих подразделений, в том числе для работы в зоне спецоперации.

«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом»,— обратился президент к экс-командиру ЧВК (цитата по сайту Кремля).

Папа, шо это было?

У нас в стране нет никакого официального статуса для формирований типа "Вагнера" - они формально вне структуры государственного управления, в некой "серой зоне" между добровольцами и наемниками. Это не у нас придумали, в США есть ЧВК "Блэкуотер", которая занимается вещами, которыми регулярной армии заниматься не с руки. Но президенты с "Блэкуотером" в Овальном зале не встречаются.

Так с какого, извините, глава государства лезет публично в эту "серую зону"?

Все и так понимают, что Пригожин встал во главе ЧВК исключительно благодаря близости к Путину - иначе как? Он не военный, он бизнесмен с криминальным прошлым - с какого перепугу? Ясно, с какого...

И результат этого кадрового решения не заставил себя долго ждать в виде танка во дворе ростовского цирка.

А теперь руководство "серой зоной" президент решил взять на себя, по принципу "после русской бани ничего не страшно"?

На месте руководителя кремлевского протокола я бы подал в отставку...

А.Б.