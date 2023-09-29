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Московский листок

Путин хочет денонсировать конвенцию о нацменьшинствах

Опубликовано 29.09.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
Путин хочет денонсировать конвенцию о нацменьшинствах

Президент Путин внес в Госдуму проект, предлагающий денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

Конвенция о защите нацменьшинств была подписана 1 февраля 1995 года и стала первым юридически обязывающим инструментом, посвященным защите прав меньшинств вообще. Из стран-членов Совета Европы документ не подписан Францией, Монако, Андоррой и Турцией; подписан, но не ратифицирован Бельгией, Грецией, Исландией и Люксембургом.

А чем Путину помешали национальные меньшинства? Не сексуальные же...

Я понимаю - Турция, там еще геноцида армян в 1915 году не признали. Ладно Бельгия, там тоже колониальное прошлое весьма кровавое. Ну пусть Франция... Но нашим-то что? Негров не угнетали, рабами не торговали, индейцев не истребляли.

Или задумали что?

 А.Б.



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