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Московский листок

В России готовы к признанию талибов?

Опубликовано 29.09.2023 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
В России готовы к признанию талибов?

Формирование инклюзивного кабинета министров (в котором будут представлены разные политические силы и народности) в Афганистане является обязательным условием для признания власти талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) Россией, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Если это произойдет, Россия исключит представителей «Талибана» из санкционного списка Совета безопасности ООН, добавил Кабулов.

Ранее Замир Кабулов заявил, что представители движения «Талибан» не являются террористами по существу.

Это интересно. У них профессор Кагарлицкий сидит в СИЗО Республики Коми по обвинению в терроризме, а талибы "по существу" белые и пушистые!

Я понимаю, что в руководстве страны правая рука не всегда знает, какое место чешет левая, но не до такой же степени! Потому что левая уже чешет не себе, а какому-то постороннему гражданину...

А.Б.



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