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Московский листок

Глава ВТБ возмутился старостью станков

Опубликовано 29.09.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Глава ВТБ возмутился старостью станков

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал, что на петербургских верфях Объединенной судостроительной корпорации, которой теперь владеет ВТБ, применяются станки, в том числе со времен Второй мировой войны.

«Я вчера был на трех предприятиях [ОСК] в Питере, там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года», — заявил банкир на VII Московском финансовом форуме.

Это станки германского производства, вывезенные по репарациям по итогам войны.

Я помню еще в перестроечные времена иронию либеральных экономистов, мол, на московском заводе "Динамо" работают станки, полученные по репарациям.

Прошло еще 35 лет, станки те же. Ну и что? Свою задачу-то они выполняют, до тех пор, пока в Москве ездили троллейбусы, все их двигатели были сделаны на заводе "Динамо" на этих самых станках.

Сейчас ездят электробусы, которые вообще сделаны неизвестно кем, но не в нашей стране. Это лучше, что ли? Если Москва платит за электробус в десять раз больше, чем за привычный всем троллейбус - в тех же Химках они ездят по-прежнему, как и в других городах подальше.

В составе Черноморского флота состоит судно "Победа", которое принимал в строй еще государь император Николай Вторый. И ничего. Старое вовсе не значит плохое.

А вот то, что производят сейчас на верфях ОСК, полагаю, на такой рекорд даже не претендует...

А у меня есть молоток, который принадлежал еще моему деду, участнику войны. И я его менять не собираюсь.

 А.Б.



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