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Московский листок

Папа, шо это было?

Опубликовано 29.09.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Президент Путин встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — экс-командиром ЧВК «Вагнер». Они обсудили формирование добровольческих подразделений, в том числе для работы в зоне спецоперации.

«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом»,— обратился президент к экс-командиру ЧВК (цитата по сайту Кремля).

Папа, шо это было?

У нас в стране нет никакого официального статуса для формирований типа "Вагнера" - они формально вне структуры государственного управления, в некой "серой зоне" между добровольцами и наемниками. Это не у нас придумали, в США есть ЧВК "Блэкуотер", которая занимается вещами, которыми регулярной армии заниматься не с руки. Но президенты с "Блэкуотером" в Овальном зале не встречаются.

Так с какого, извините, глава государства лезет публично в эту "серую зону"?

Все и так понимают, что Пригожин встал во главе ЧВК исключительно благодаря близости к Путину - иначе как? Он не военный, он бизнесмен с криминальным прошлым - с какого перепугу? Ясно, с какого...

И результат этого кадрового решения не заставил себя долго ждать в виде танка во дворе ростовского цирка.

А теперь руководство "серой зоной" президент решил взять на себя, по принципу "после русской бани ничего не страшно"?

На месте руководителя кремлевского протокола я бы подал в отставку...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

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