Нужны ли нам правозащитники?

Защищать права граждан данной страны - это глупая западная выдумка для тех, кто не понимает сути государства, не понимает того, зачем вообще людям требуется государство. А государство – его чиновники - как раз и требуются для защиты прав граждан, и если права граждан чиновники государства не защищают, то для борьбы с этим безобразием необходимы не бесправные «защитники», а обвинители тех чиновников, которые права не защищают.

Прокуроры нужны России, а не адвокаты!

По Конституции РФ технически должны защищать права человека судьи: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (статья 18). Таким образом, если где-то нарушены права человека, то потерпевшего за защитой этих прав надо сначала направить в суд, и если суд его права не защитил, то тогда это преступление судьи, следовательно, в данном случае требуется не общественный защитник прав человека, а общественный обвинитель тех, кто не исполняет Конституцию и не защищает эти права – требуется общественный обвинитель прокуроров и судей, попирающих права человека и гражданина.

Я понимаю, что все мои предложения упрутся в людей, занимающихся правозащитной деятельностью, – упрутся в их страх перед этими преступными чиновниками, называющими себя судьями, и упрутся в страх называть этих чиновников преступниками.

Тем не менее, я предложу нынешним правозащитникам следующий путь стать эффективными защитниками прав граждан. Для начала создайте (название условное) «Корпус народных обвинителей». Нынешние правозащитники не имеют никакой власти, и народные обвинители могут тоже её не иметь – остаться простыми безвластными болтунами, но лучше, всё же, такой властью обвинителей озаботиться.

Видите ли, как говорят на востоке, одежда власти шьётся на подкладке обязанности, то есть получив власть, ты получаешь и разные обязанности, в частности, обязанности отвечать за свои поступки и слова. А не имея власти, ты и обязанности не имеешь – болтай, что угодно и тебе за это типа ничего не будет. Я полагаю, что именно от нежелания отвечать за свои действия и слова, нынешние правозащитники сами не хотят иметь никакой реальной власти, но ведь реально им это мало помогает – если фашистская власть хочет заткнуть рот всем, то она посадит и правозащитников.

Итак. Поскольку единственным источником власти в России является народ (статья 3 Конституции РФ), то этим обвинителям из предлагаемого «Корпуса народных обвинителей» надо организовать собственные выборы народом. Провести эти выборы с помощью интернета, а поскольку организовать идентификацию голосующих перед тайным голосованием на таких выборах будет невозможно, то голосование должно быть открытым. Причём, чтобы сильно не запутывать избирателей числом фамилий кндидатов, народными обвинителями «Корпуса народных обвинителей» можно назначить небольшое количество нынешних правозащитников – 5-10 человек, - а остальным эти выбранные народом обвинители «Корпуса народных обвинителей» будут давать доверенность на ведение дел.

Когда подготовка к выборам народных обвинителей в интернете будет завершена, то Корпус обязан предложить всем наиболее известным общероссийским СМИ оповестить всех граждан России о днях голосования и разъяснить, как голосовать через интернет. СМИ России, понятное дело, сделают вид, что не заметили этого требования «Корпуса народных обвинителей», но это не будет иметь значения – виноваты в том, что проголосуют не все граждане России, будут СМИ, а не правозащитники - не «Корпус народных обвинителей».

Поскольку Думой порог явки на все выборы снят, то количество проголосовавших не будет иметь значения будет считаться, что за обвинителей «Корпуса народных обвинителей» проголосовали все граждане России.

Итак, став народными обвинителями в результате таких выборов, народные обвинители могут вести обвинения против преступных судей сами и выдавать доверенности любому числу помощников. Как это делать?

Получив сообщение о том, что данный судья реально не защитил права человека, скажем, осудил кого-то за критику использования ВС России или за митинг, общественный обвинитель обязан написать заявление в СК с требованием возбудить против преступного судьи уголовное дело по статье 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», и от СК потребовать того, кто обратился к вам с жалобой, признать потерпевшим, а себя признать общественным обвинителем по этому делу.

СК, понятное дело, откажет или даже промолчит, но тогда у нас есть статья 125 УПК РФ: «Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления».

Подав жалобу в суд на СК по 125-й УПК, самому в суд можно не ходить, а неправосудное решение суда далее обжаловать заявлением в следующую инстанцию и так до Верховного Суда.

Напомню нюанс. Современные «судьи» России по требованию положений Конституции РФ не являются судьями, поскольку, являясь согласно статье 10 органом власти, судья обязан быть избранным народом согласно статье 3 Конституции. А в России «судьи» не избираются народом – не получают свою власть от единственного источника власти, и по своей сути являются чиновниками исполнительной власти, присвоившими власть судей.

А народные обвинители будут избраны народом! И как долго эдакие «судьи будут терпеть сотни обвинений от тех, кому право обвинять дал народ?

Понимаете, сегодня правозащитники России могут и говорить, что угодно, и требовать, что угодно, и обвинять, кого угодно, - настоящим «судьям» это безразлично. Но вот когда этих пресловутых судей будет обвинять избранный народом обвинитель, то его обвинение приобретает официальный статус – на него можно не реагировать сегодня, но завтра, глядишь, это обвинение признают законным, и такого судью реально посадят по статье 305 УК РФ, по которой его лишат и пенсии, полагаемой судье. И эта угроза над судьями будет висеть. Да и не только над судьями.

Во всяком случае, требования избранных народом обвинителей «Корпуса народных обвинителей» будут намного эффективнее писка жалоб нынешних правозащитников.