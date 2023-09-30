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Московский листок

Оборонный завод снят с продажи

Опубликовано 30.09.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Оборонный завод снят с продажи

29 сентября 2023 года арбитражный управляющий Лев Шляпин заявил о приостановке торгов, на которые был выставлен оборонный завод имени Дзержинского.

 

Напоминаем, в настоящее время ЗиД работает в три смены, выпуская взрыватели для снарядов и ЗРК для нужд армии.И ещё в настоящее время завод — банкрот, главный кредитор – налоговая инспекция.

 

Совсем недавно ЗиД был продан фирме-однодневке «Спецпректстрой», конторке, не имеющей ни прибыли, ни сотрудников (кроме руководящих) и связанной с Константином Гозманом (по имеющейся в СМИ информации — с прославленным иноагентом и либералом Леонидом Гозманом — они не просто однофамильцы, а родственники и деловые партнёры). Отметим, что Гозману принадлежат не только всякие «рога-копыта», но и реальные компании. В частности — строительная (!) компания «Железно». И вот эта «Железно» в мае 2023 года производила расчёты стоимости строительства жилья на территории ЗиДа.

 

Данная сделка получила сильную огласку и вызвала кампанию протеста, в которой участвовали и ветераны ЗиДа и просто неравнодушные. В результате по факту продажи ЗиДа было возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд. Минпромторг отозвал у «Спецпректстроя» лицензию на производство боеприпасов. После этого Шляпин расторг сделку со «Спецпректстроем» и завод был выставлен на торги снова.

 

25 сентября 2023 года в ходе судебного заседания Генпрокуратура заявила, что требует признания сделки по продаже ЗиДа притворной и прикрываемой сделкой, создающей угрозу публичным интересам РФ; ЗиД надлежит безвозмездно изъять в доход Российской Федерации, долги списать.

 

Представители налоговой инспекции заявили, что не возражают против этого, потому что в этом случае интересы Российской Федерации тоже будут соблюдены. Теперь завод снят с торгов (Источник https://old.bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=E45E1D85F48A46CE9D8C20D9C9D2282D&attempt=1)

 

Наша редакция отслеживает дальнейшее развитие событий.



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