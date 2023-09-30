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Московский листок

Кличко не готов умереть за Украину

Опубликовано 30.09.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Кличко не готов умереть за Украину

Брат мэра Киева Виталия Кличко экс-чемпион мира по боксу Владимир отказался умирать за Украину. Так он объяснил свое нежелание служить в рядах Вооруженных сил страны телеканалу ZDF.

«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — сказал Кличко.

Он также выразил мнение, что украинцы, в отличие от российских граждан, готовы идти на службу добровольно. «Украинцы другие... Большинство людей, которые у нас на фронте, не мобилизованы», — заявил боксер.

Получается, что жить на Украине тяжелей, чем умереть? Верю, Кличко местный, он знает.

Правда. сам на Украине не живет, предпочитает Германию. Там не отлавливают будущих героев у магазинов и пивных. Хотя, возможно, скоро будут...

Насчет того, что "украинцы другие" - сам Кличко знает, что это не так. Они не другие, они даже не такие же. Они - это мы и есть. Весь ужас этой в войны в том, что обе стороны уничтожают сами себя. И, кажется, вошли во вкус...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока
крысиная шейка не отгниет и тушка не рухнет в низ написал 30.09.2023 09:48
Объясняю как есть:
Кличко ведь не пижонится и не сказал, що с начала нападения россией на Украину он ездя по странам и учавствуя во всемозможных мероприятиях собрал на вооружение, помощи украинским воинам и прочей гуманитарной помощи для Украины под миллиард долларов.
Это помимо того, что он и свои фонды и кошельки постоянно раскрывает для Украины.
Ну а что будет если Кличко пойдет воевать и его убьют в первых же боях из-за его больших габаритов??
Убьют Кличко - помощь и сбор средств для Украины по всему миру Владимиром Кличко тогда прекратится.
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