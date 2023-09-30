Карабах переживает последнюю трагедию

В свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 2,3 тыс. вынужденных переселенцев, завил властитель Азербайджана Ильхам Алиев.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенной республики с 1 января 2024 года.

По данным на 29 сентября, с момента подписания соглашения Нагорный Карабах покинули около 85 тыс. армян, или около половины населения. По другим данным - это 98 тысяч, постоянное же население же Нагорного Карабаха составляло порядка 120 тысяч.

Как я и говорил, война на Кавказе - это всегда в той или иной мере геноцид.

После создания непризнанной НКАО азербайджаенское население там совершенно исчезло. Источники в Баку называют цифру до миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Думаю, цифра несколько завышена, но точно - в армянский период существования Карабаха его население было существенно меньше, чем до начала конфликта.

Сейчас 2,3 тысячи вернувшихся после 35 лет изгнания выглядят невыразительно на фоне тех, кто уже убежал. - они, разумеется. не верят гарантиям Алиева, тем более, что в бывшей республике уже идут аресты должностных лиц республики - как преступников, по тяжким статьям.

На финал Карабах превратится в выжженную землю: приедет еще несколько тысяч азербайджанцев, за три с половиной десятка лет у людей совсем другая жизнь, сами беженцы либо уже умерли, либо уже старые и немощные люди. А их детям и внукам не очень интересно копаться в земле, даже политой кровью и потом предков.

А вы хотели бы переселиться в Карабах?

А.Б.