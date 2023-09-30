Абхазия может войти в Союзное государство

Участие Абхазии в Союзном государстве возможно, для этого нужно развивать отношения с Белоруссией, заявил секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.

Шамба подчеркнул, что для политических взаимоотношений между Абхазией и Белоруссией необходим интерес с обеих сторон, поэтому Сухум хочет начать с экономического сотрудничества.

Что логично - Белоруссия Абхазию так и не признала.

В апреле 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил вступление стран бывшего СССР в Союзное государство, которое может строиться на «новых принципах, чтобы никто не был в обиде».

В сентябре 2022 года Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и провел переговоры с коллегой Асланом Бжанией.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая ССР Абхазия и автономная республика в составе Грузинской ССР. В 1990 году Абхазская ССР провозгласила суверенитет, через два года название было изменено на современное — Республика Абхазия.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала.

В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Отметим, что суверенитета Карабаха Россия вообще не признавала, и таким образом в международно-правовом поле Азербайджан просто установил суверенитет над своей территорией.

А если когда-нибудь Грузия тоже захочет повторить?

Кроме России и Науру и вступиться будет некому...

А.Б.