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Московский листок

Россия будет прирастать Африкой

Опубликовано 30.09.2023 в разделе комментариев 0

Россия будет прирастать Африкой

Товарооборот России со странами Африки за восемь месяцев 2023 года увеличился на 43,5%, до $15,5 млрд, рассказали в Минэкономразвития.

В пресс-службе Минэкономразвития на запрос РБК сообщили, что топ-5 африканских стран по товарообороту с Россией за январь—август 2023 года выглядит так:

Египет.

Алжир.

Марокко.

Тунис.

Ливия.

По оценкам Международного валютного фонда, суммарная доля этих стран в мировом ВВП составила около 1,8% за 2022 год (лидер — Египет с 1%).

Вот в пределах 1,8 процента мирового ВВП и будет распределяться наше будущее...

 А.Б.



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