Россия будет прирастать Африкой

Товарооборот России со странами Африки за восемь месяцев 2023 года увеличился на 43,5%, до $15,5 млрд, рассказали в Минэкономразвития.
В пресс-службе Минэкономразвития на запрос РБК сообщили, что топ-5 африканских стран по товарообороту с Россией за январь—август 2023 года выглядит так:
Египет.
Алжир.
Марокко.
Тунис.
Ливия.
По оценкам Международного валютного фонда, суммарная доля этих стран в мировом ВВП составила около 1,8% за 2022 год (лидер — Египет с 1%).
Вот в пределах 1,8 процента мирового ВВП и будет распределяться наше будущее...
А.Б.
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