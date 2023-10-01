Британия готовится повторить опыт Крымской войны

Власти Великобритании обдумывают возможность отправки своего флота в Черное море в качестве помощи Украине и для «защиты» коммерческих судов от России, рассказал газете Telegraph министр обороны страны Грант Шэппс.
Он также добавил, что рассматривается вопрос о размещении британских военных на Украине, пока для подготовки солдат ВСУ.
- Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь. И мы можем дать совет, тем более что воды являются международными, — сказал министр.
Возможно, министру не доложили, что режим прохода иностранных военных кораблей в Черное море регулируется, и достаточно жестко,
Конвенция Монтрё устанавливает, что для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн со сроком пребывания не больше 21 суток. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.
Что-то мне подсказывает, что Турция посчитает, что ей угрожает война, если британский флот станет рваться в Черное море. Причем война ядерная. Потому что носителем ядерного оружия Британии является именно ее военно-морской флот.
А Россия такую угрозу посчитает точно - а зачем еще британсекому флоту входить в Черное море, да еще вопреки Конвенции Монтрё?
Британские ракеты уже наносят удары по Севастополю, как во время Крымской войны. И ситуация грозит развитием...
А.Б.
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За Родину написал 01.10.2023 10:51
Летописец Нестор написал 01.10.2023 10:24
Шо делать бум, ибо написал 01.10.2023 10:02
как вы знаете украина нищая страна и у нее нет возможности создавать адекватное оружие, но у нее есть возможность купить любые технологии, компоненты на западе, что и происходит, а с появлением средств доставки , то есть ф 16, обязательно будут удары по Москве с взрывами точно в точке планирования.
Как в Севастополе ракеты проникли в штаб и взорвались именно в точке проведения совещения.
Декабрь. Холод. Летят ракеты точно в цели, по средствам теплообеспечения города, по энергосетям, по газовым хабам, по дислокации властных структур, по военным объектам.