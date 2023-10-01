Сергей Храмов: Доживут вряд ли, поэтому пенсионные проблемы их мало волнуют

Российские компании стали охотнее нанимать самозанятых в этом году – спрос на них вырос на 26%. При этом самозанятые, в отличие от устроенных по трудовому договору, лишены отпусков, больничных и прочих преимуществ. Но, даже, несмотря на это, бизнес ожидает, что число контрактов с работающими на себя будет только расти.генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов рассказал, как профсоюзы защищают права трудящихся.

«Каждая компания хочет снизить свое налогообложение и повысить конкурентоспособность. Один из эффективных механизмов – перевод сотрудников на систему самозанятых, договора ГПХ не дают желаемого эффекта. К сожалению, за последние пять лет у нашего профсоюза снизился объем аргументов в пользу заключения трудового договора вместо гражданского. Это связано с тем, что после повышения пенсионного возраста существенное количество граждан призналось, что до пенсии доживут вряд ли, поэтому пенсионные проблемы их мало волнуют. Профсоюзы настаивают на заключении трудовых договоров, мы получаем массовое количество заявок от трудящихся с просьбой помочь им с переоформлением своих договоров», считает Храмов.

По данным исследования HeadHunter и YouDo бизнес ожидает, что число контрактов с работающими на себя будет только расти.